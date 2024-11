Ayer hubo reunión de directorio en Colo Colo y tras la instancia dejó varios temas sobre la mesa el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, esto en medio de las posibles salidas de dos figuras del equipo: Brayan Cortés y Carlos Palacios.

Pero aquello no fue lo único, ya que el puertomontino también fue consultado por su opinión respecto a las dudas que está teniendo Universidad de Chile con acudir o no al TAS, para continuar con la denuncia contra el Cacique por el posible descatato de Jorge Almirón.

Cabe recordar que la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina fallaron a favor de los albos, ratificando la obtención del título del Campeonato Nacional al cuadro popular.

Aníbal Mosa felicita a Universidad de Chile por pensar en no ir al TAS

Sobre esto, Mosa felicitó al archirrival por estar pensando finalizar con este tema y no seguir con el caso en los tribunales internacionales.

“Los felicito, los felicito, muy coherente la decisión. Creo que es un tema que no va para más, creo que ya hemos gastado mucho tiempo y le hemos dedicado mucho tiempo tanto a ellos como a nosotros. El medio en sí le ha dedicado demasiado tiempo a un tema que yo creo que ya hay historia”, expresó el empresario de origen sirio.

La Supercopa entre Colo Colo y la U con partidos de ida y vuelta

Luego, se refirió al primer desafío que tendrá Colo Colo en el 2025, que será nada más que la Supercopa contra los azules. Ante aquello, explicó cómo fue la idea que nació del Eterno Campeón para disputar este título en partidos de ida y vuelta.

“Efectivamente después en la tarde lo conversé con el presidente (Pablo) Milad y me dijo que le parecía buena la idea, que era sensato lo que se proponía, tomando en cuenta todo lo que significa organizar un superclásico. Así que yo creo que va a flotar esa idea, gustó. No sé qué es lo que ha opinado la gente de la Universidad de Chile, si les gusta o no, pero creemos que es bueno para el fútbol“, indicó.

“Si sacamos la cuenta es bueno para la Universidad de Chile y para Colo Colo porque vamos a estar con nuestra hinchada, es bueno para la televisión, va a tener dos superclásicos, es bueno para el campeonato, partir con dos superclásicos es importante, es bueno para ustedes los periodistas, hay más cobertura que hacer. Entonces yo creo que ganamos todos con hacer una idea y vuelta”, completó.

La Supercopa 2025 se definiría en partidos de ida y vuelta. (Foto: Photosport)

La polémica frase de Mosa por el título de los azules en Copa Chile

Pero el tema no quedó ahí, ya que en su fiel estilo el puertomontino lanzó una polémica frase respecto a cuál de los dos equipos debería definir la Supercopa de local, donde miró en menos el título de Copa Chile de la U.

“El que debería cerrar de local debería ser el campeón. Pero el campeón del Campeonato, el de verdad”, lanzó entre las risas de los presentes.

Acto seguido y ante la consulta de un periodista por si el elenco estudiantil “no había sido un campeón de verdad”, Mosa se retractó: “Sí, también (es campeón de verdad), pero el Campeonato es el que manda, ¿o no? El Torneo Nacional”.