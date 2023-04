Curicó Unido no atraviesa un gran momento, pues de los últimos cinco compromisos ha ganado solo uno y ha registrado un empate y tres derrotas. Actualmente está en la decimotercera ubicación con 10 puntos, a solo dos de la zona de descenso.

Por lo mismo es que los cuestionamientos hacia Damián Muñoz no se han dejado esperar e incluso se rumoreaba de una posible salida del técnico de la banca. Sin embargo, el presidente del club tortero Patricio Romero, le confirmó a Bolavip Chile la continuidad de estratega.

"Sacamos un comunicado en conjunto. Hoy tuvimos reunión de trabajo con el cuerpo técnico en pleno. De hecho, vamos a seguir confiando con lo que estamos haciendo con el cuerpo técnico hasta cumplir lo pactado a principio de año. Confíamos en que esto lo podemos resolver. Hoy lo que estamos haciendo es reafirmar el compromiso que tenemos hace rato. No es de hoy esto. Decidimos estar con Damián hace mucho rato, decidimos darle un vuelco", comenzó explicando el mandamás tortero.

"Obviamente tiene un plazo que cumplir, pero mientras no llegue ese momento nosotros estamos a concho con la idea que tenemos desde un principio, esta idea es nuestra, no es de Damián. La idea de estar ahí es nuestra como club, no solo de Damián. Queremos estar siempre a muerte, esto es una guerra y todos vamos a dar lo mejor de sí para ganarla", agregó.

El técnico seguirá al mando del cuadro tortero | Foto: Photosport

Algo que también había sido manifestado a través de un comunicado en la redes sociales del club.

“El día de hoy se sostuvo una reunión de trabajo entre el cuerpo técnico del plantel profesional masculino y el Directorio de CDP Curicó Unido, en el cual se analizaron alternativas debido al difícil momento deportivo que vive la institución y también para potenciar el trabajo entre las partes“, emitieron.



"En esta reunión se establecieron pautas de trabajo y la directiva con el cuerpo técnico mantienen la convicción de que pueden revertir la situación", sentenciaron desde el club curicano.