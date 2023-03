Ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, entregó las claves para que de una buena vez por todas, los azules se impongan a Colo Colo en el Estadio Monumental donde acumulan casi 22 años de frustraciones.

Universidad de Chile tendrá este domingo su verdadera prueba de fuego en el Campeonato Nacional 2023, cuando tenga que visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental y tratar de romper un largo maleficio que data desde 2001.

Son casi 22 años que la U no logra ganar en el recinto de Macul y que este domingo buscará hacerlo bajo el alero de Mauricio Pellegrino, el técnico que le devolvió la vida a la U tras magras campañas donde peleaban el descenso.

Mauricio Pinilla, ex delantero de los azules, entregó en Deportes en Agricultura la clave para que Universidad de Chile, de una buena vez por todas, pueda romper el maleficio Monumental y llevarse los tres puntos desde Pedreros al CDA.

De la mano de Lea Fernández, la U buscará romper la maldición del Monumental. | Foto: Agencia UNO

“Si tuviese la respuesta exacta sería súper fácil, no estaríamos hablando de este tema. Pellegrino tiene que hacer un trabajo mental importante, él aún no ha piso todavía el Monumental como técnico dirigiendo a la U”, aclaró el ex goleador.

Pinilla entrega la receta: “Creo que lo importante es que los jugadores entren a jugar liberados, sin ninguna presión que vayan a enfrentar a un rival que no es como el de años anteriores, que no tiene a jugadores clave como Paredes en su momento”.

El ex goleador se ilusiona viendo el momento actual del Cacique y lo compara con otros tiempos: “La defensa de Colo Colo es vulnerable comparada a la del año pasado que jugaba Falcón, Amor, que sumaba a Suazo, Opazo y el mediocampo con Pavez, Fuentes y Gil. Ya no está Costa, Solari, Lucero. Yo creo que la U tiene que ir a jugar un partido en donde esté convencida que es la gran oportunidad de ganar los tres puntos en el Monumental”, remató.