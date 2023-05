El ex defensor Rafael Olarra anticipó el partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Boca Juniors, aconsejando a los albos no regalarle nada a los trasandinos y asegurando que un punto tampoco es malo para las aspiraciones de avanzar a octavos de final.

Colo Colo tendrá esta noche el desafío más duro en lo que va del año cuando tenga que enfrentar por la Fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores a nada más ni nada menos que el temible Boca Juniors de Argentina.

El compromiso no será nada de fácil para el Cacique e incluso tiene varias bajas confirmadas para enfrentar a los argentinos, situación que mermó al equipo en la previa pero que, de igual manera, están con el ánimo a tope.

Rafael Olarra, ex defensor del fútbol chileno y de La Roja, anticipó lo que será el partido de los albos y aconsejó al Cacique no regalarle nada a Boca, donde incluso cree que no perder sería positivo para los de Macul.

Damián Pizarro buscará anotarle a Boca Juniors en el día de hoy. | Foto: Photosport

“Según cómo se de el partido, porque si se da de la forma que Colo Colo puede ir a buscar y tener opciones, claramente de local tiene que hacerse fuerte porque en La Bombonera no va a ser fácil”, dijo en ESPN F Show.

Olarra quiere los tres puntos, pero se conforma con un empate: “Ojalá Colo Colo pueda sacar los tres puntos, pero, según cómo se de el partido, con un Boca Juniors crecido, con el ánimo más arriba y jugadores de categoría, no perderlo también es importante”.

“La consigna tiene que ser salir a buscarlo, pero si te das cuentas y no pudiste, tendrás otras chances de jugar de local y ganar tus puntos. No es tan alocado pensar que un punto es bueno para Colo Colo y las expectativas de clasificar”, sentenció.