Si hay un Superclásico que quedará marcado en la historia del fútbol chileno, probablemente sea el del domingo pasado y no por la exhibición de buen fútbol precisamente, sino que por su impreciso y aburrido juego.

Albos y azules no se sacaron diferencias en un partido para el olvido donde ni el equipo de Gustavo Quinteros ni el de Mauricio Pellegrino pudo imponer sus términos y terminaron chocando constantemente en la mitad de la cancha.

Uno que sabe de jugar Superclásicos es Rafael Olarra, ex defensor central de Universidad de Chile y actualmente panelista de programas deportivos, donde ayer dio su veredicto del abúlico Superclásico en ESPN F Show.

Fome empate entre albos y azules. | Foto: Agencia UNO

“El partido más importante del fútbol chileno tiene que tener ciertos atributos; las barras está claro que son las más potentes y numerosas, los equipos también y en este partido sentí humildad desde ambos equipos”, dijo el Rafa.

“’ ¿Cómo hacemos para que no sea tan malo desde el resultado? Hacer lo justo’. Hablo de los dos equipos. Mi concepto es humildad porque fueron a un lugar para esperar lo mínimo, quiero lograr lo mínimo para que avancemos, sin ningún tipo de aspiraciones del local y de la visita”, aclaró.

Olarra en el cierre resume el clásico: “Fue un partido humilde, parejito, tranquilo. No creo que desde el discurso de los técnicos desde adentro debe haber sido refugiarse y buscar, yo creo que esa parte no la escucharon los dos equipos porque realmente nos encontramos con dos equipos timoratos, temerosos de no ceder nada al rival, no generar ni un mano a mano”.