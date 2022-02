El ex entrenador de Fabián Orellana en su tramo inicial por Audax Italiano, se refirió al momento que vive el jugador nacional en la UC

A pesar del gran momento que vive la Universidad Católica en el campeonato nacional, la situación del jugador de los Cruzados, Fabián Orellana es algo que ha llamado la atención en este inicio de campeonato, en donde no sido considerado por el entrenador del equipo, Cristian Paulucci.

En dialogo con En Cancha, Raúl Toro, quien dirigió al Histórico en Audax Italano, se refirió a lo que ha sido este mal pasar del jugador por el conjunto de San Carlos de Apoquindo.

“Lo que pasa es que la Universidad Católica trabaja a través de proyectos deportivos y son muy respetuosos con eso, no se salen de ahí. Yo recuerdo que me preguntaron cómo andaría en la UC, y yo dije que bien, por supuesto, si es un gran jugador, no solo de equipo, sino que también de Selección", inició indicando Toro.

El entrenador confesó que los partidos que ha visto de Orellana en la UC, ha tenido un óptimo rendimiento, pero que el lado físico le ha jugado una mala pasada en su retorno a Chile.

“A Fabián le ha costado por un tema de lesiones, porque en los partidos que jugó, al menos yo lo vi bastante bien. Que no lo hayan citado más es otra cosa, eso ya no depende de él”, confesó ex DT de Orellana.

De igual forma, Toro según toda su experiencia en el área técnica, deja en claro que está situación en la que el jugador no es citado por su actual DT, puede pasar por algo más allá de lo futbolístico.

“Igual yo no sé qué tipo de relación tendrá con (Cristián) Paulucci, porque eso influye también, y más considerando que es un DT que lleva muchos años en el club, que sabe lo que quieren los dirigentes”, aseveró el estratega.

Finalmente, el entrenador nacional mantiene la fe de que Orellana podrá dar vuelta su situación y que cuando tenga la oportunidad de jugar, será un gran aporte para el equipo.

“Creo que va que a tener que esperar su oportunidad, que sé que le llegará porque es un muy buen jugador. No sé si estará contento, molesto o triste, pero uno espera que recupere la memoria y que pueda ser un aporte para el club”, cerró.