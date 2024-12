El Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifup, nuevamente salió al paso de la polémica que ha generado el tema de la Segunda División. Lo anterior, debido a que se determinó que dicho certamen será una liga solo con jugadores Sub-23.

La decisión ha generado una ola de reacciones en su mayoría negativas, debido a que, por dicha norma, los clubes involucrados en dicha categoría se verán en la obligación de despedir a muchos de sus jugadores que superan la edad límite para participar de la tercera categoría del fútbol nacional.

Es por ello que BOLAVIP se puso en contacto con el secretario del gremio, Luis Marín, exgolero de Universidad de Chile, Unión Española, Palestino y mundialista con La Roja, quien hoy saca la voz por sus colegas de la actividad.

El veredicto de Luis Marín por la polémica decisión del Consejo de Presidentes

En primera instancia, Marín comenzó señalando que: “Creo que el producto mostró su total fragilidad con lo que ha pasado en este término de año con la poca transparencia, con las malas ideas, con las malas propuestas. El fútbol me parece que, como ha pasado en este último tiempo, ha demostrado muy buena competencia en nuestras dos divisiones más altas, también en la segunda división y nos encontramos ahora que quieren hacer un campeonato Sub-23″.

“En la Primera B quieren hacerla jugar cada vez menos, y ojalá terminaran los campeonatos antes… Entonces me parece que todo ese grupo que nombré como si fuese un cambio para el 2025, son los responsables de esta idea y de estas propuestas”, añadió.

¿Se acerca el paro de la Segunda División?

Luego, el secretario del SIFUP fue consultado por un eventual paro de la actividad en la mencionada categoría. Ante ello, Luis Marín respondió tajante: “Sí, y no solamente por eso. Hay una serie de solicitudes, de requerimientos y de peticiones que hicieron los capitanes de los equipos en una solicitud formal y firmada por todos los capitanes, que tanto el Consejo Presidente como la ANFP no tomaron en cuenta y eso no solamente en Segunda División”.

Sobre las determinaciones y plazos en que comiencen los posibles paros, añade: “Esta división no hay duda de que va a ser así, pero específicamente va a ser los primeros días de enero porque los equipos están volviendo a la pre-temporada, los jugadores están juntando recién, pero el contacto que hemos tenido este último tiempo con todos los planteles ha sido la visión que yo estoy dando”.

Luis Marín alzó la voz por los problemas que generó la decisión del consejo de presidentes y la ANFP

“El trabajo que nosotros hemos hecho y lo que hemos propuesto a la gente que maneja nuestro fútbol se hizo con mucha seriedad y que al artista más importante de este deporte, no se lo tomen en cuenta, es grave”, agregó.

Luis Marín en picada contra Harold Mayne-Nicholls

Quien fue el ideólogo de esta polémica moción fue el expresidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls, quien se llevó los aplausos también por la realización de Santiago 2023 y hoy encabeza el proyecto estadio en Colo Colo.

Luis Marín no está para nada conforme con la idea del extimonel del fútbol chileno, agregando: “Es el vocero que llevaba la idea con este grupo de presidentes de Segunda, apoyado también por algunos presidentes de Primera B que lamentablemente se le olvidó que la división se hizo para salvar a sus propios clubes…”.

En esa línea, añadió: “Me parece que es una mediocridad muy grande. Es nivelar hacia abajo totalmente y me parece que nuestra actividad ya tocó fondo y requiere de un buen manejo”.

“Requiere de gente que realmente sepa cómo nivelar el negocio hacia arriba y este tipo de ideas o este tipo de liderazgo me parece que son muy muy negativos para la actividad. El ejemplo clarísimo lo tienes, por ejemplo, en el trabajo administrativo, económico, social, deportivo y de formación que hizo Deportes Limache, al tomar un equipo en el amateurismo y llevarlo al profesionalismo, de la forma en la que lo llevó”, cerró.