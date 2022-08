Roberto "Tomatín Rojas, ex guardameta de Universidad de Chile, analizó la importancia que han tenido Lucas Assadi y Darío Osorio en el plantel y se dio el tiempo de aconsejarlos acerca de su futuro.

Diego López mueve las últimas piezas para el crucial encuentro de Universidad de Chile ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional y poner así fin a la mala racha de los últimos partidos: tres derrotas y dos empates.

En el Centro Deportivo Azul ponen todas sus dichas en Darío Osorio y Lucas Assadi, dos juveniles que se han ido ganando un puesto de titular gracias a sus buenas actuaciones, lo que ha generado gratas sensaciones en la hinchada del Romántico Viajero.

Tanto así que, en conversación con Bolavip Chile, Roberto "Tomatín" Rojas recalcó el futuro que tienen ambos jugadores y analizó la posible salida de los jóvenes valores del club universitario.

"Hay que ser muy injusto para decir que hay uno por sobre otro. Yo creo que son las mejores contrataciones que ha hecho la U este año, si no hubiese sido por ellos dos no hubiese llegado ningún jugador de jerarquía", remarcó el ex guardameta azul.

Osorío y Assadi han sido una de las grandes revelaciones del fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

"Los dos han tenido su momento, sin ser tan rimbomantes, sin aguantar un partido completo, tampoco están llamados a ponerse el equipo al hombro pero han tomado la responsabilidad que deberían haber tomado otros y han jugado mejor que otros grandes y para demostrar eso hay que tener huevo y coraje", complementó.

Ante la posibilidad de que ambos se vayan al Viejo Continente, "Tomatín" habló fuerte y claro. "¿Quieren que crezcan jugando con Brun al lado? Ellos tienen que ir a un mercado donde tengan mayor desarrollo. Claudio Bravo logró ser mejor arquero porque se fue a Europa, Arturo Vidal porque se fue temprano, lo mismo con Alexis Sánchez. El día a día es muy importante, aprender, recopilar cosas nuevas, acá el nivel del campeonato chileno es muy malo, no le vayan a cortar las alas por prestigiar el fútbol chileno, para eso traigan figuras", cerró.