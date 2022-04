Santiago Escobar agradece el apoyo de Mariano Puyol por sus dichos para que continue en la U: "Estos comentarios me estimulan para seguir"

La Universidad de Chile se comienza a preparar lo que será un trascendental encuentro para la continuidad de Santiago Escobar al mando del Romántico Viajero. El elenco universitario deberá enfrentar al complicado Palestino de Gustavo Costas por la décima fecha del Campeonato Nacional.

Durante las últimas horas, el ídolo azul Mariano Puyol había salido a hablar con Bolavip Chile acerca de la continuidad y fue ahí que afirmó que sacando a Escobar no se van a acabar los problemas en la U.

Fue el propio estratega colombiano, quien agradeció en conferencia de prensa las palabras del ex volante de creación azul y se tomó un tiempo para entregarle un mensaje a los hinchas del conjunto laico.

"No soy de escuchar mucho y no sabía que se había expresado de esa manera hacia mí. Agradecerle la confianza y el respaldo, se que el momento no es fácil pero se que de estos momentos se puede salir con optimismo y trabajo, además mostrando rendimientos como el del último partido", partió diciendo Sachi.

"Estos comentarios los agradezco y me estimulan para seguir y confiar en toda nuestra capacidad. Dependemos siempre del grupo de jugadores, yo veo que ellos en cada compromiso se entregan, hay disposición, sufren cuando perdemos, sufre el que no juega, sufre nuestras familias, pero queremos lo mejor para esta institución", complementó.

"Hemos cometido muchos errores pero tratamos de minimizarlos y buscar esa mejoría. Agradecer a ese referente por pedir mi continuidad", concluyó el ex Universidad Católica de Ecuador.