Sin duda que el proceso de la Selección Chilena es uno de los temas principales que se está viviendo en cuanto a lo deportivo. Una instancia en la cual durante el programa de este jueves en Los Tenores de Radio ADN contó con la presencia de Francis Cagigao.

Momento por el cual además tuvo la presencia de Juan Cristóbal Guarello en este programa deportivo en la cual, se vivieron momentos acalorados respecto a lo que son los temas futbolísticos de la Selección Chilena y uno de los principales temas fue la nómina que se confirmó para la gira por el continente asiático en la cual no estaba con un técnico definido.

“La verdad es que la gira tiene un si muy especial. Es decir, si bien estamos jugando un año entero de Eliminatorias, donde es difícil llevar una regeneración, este tipo de partidos sirve para eso y ver otros futbolistas, considerando también que ha empezado un nuevo técnico. Se hizo una nómina que la dio Patricio Ormazabal, que la hizo de 25 futbolistas con un promedio de edad de 24,6”, comenzó destacando el director deportivo Francis Cagigao.

Fue aquí donde el periodista Juan Cristóbal Guarello realiza la primera pregunta al gerente deportivo de La Roja, en la cual le consultó sobre el criterio con el que se da la nómina de la Selección Chilena en la que contempló los jugadores de proyección, como casos de Gary Medel y Ronnie Fernández, siendo este último uno de los ejemplos.

La llegada de Martín Lasarte a la Selección Chilena

Se vivió un momento acalorado con palabras subidas de tono de lado a lado, en la cual lanzaron algunas frases entre ambas personas. Lo concreto es que el periodista le consultó por el proyecto que se declinaron para elegir a Martín Lasarte para la banca de la Selección Chilena.

“Yo llego mediados de enero del año pasado. No hay técnico, porque mientras Pablo Milad y el directorio habla conmigo, ellos estaban negociando la salida de Reinaldo Rueda, una salida de la que, por cierto, no tengo nada que ver. A partir de ese momento tengo tres semanas para buscar un técnico porque estaban fijados dos microciclos. Elaboramos una lista de 12 entrenadores, hicimos más o menos lo mismo que hicimos esta vez y lo que buscábamos en ese momento fue lo mismo que en este, las cuales son conocer el medio, entrenador de experiencia y que haya trabajado en Sudamérica y que haya ganado en Sudamérica. A la vez, si tiene experiencia europea, para mi entender, mejor todavía”.

Fue en este mismo punto donde el señor Francis Cagigao destacó el nombre de Matías Almeyda como uno de los entrenador con los cuales conversó para una posible llegada a la banca de la Selección Chilena, en la cual se contemplan los puntos mencionados anteriormente y por la cual añadió a tres personas más, pero sin dar los nombres producto de la privacidad solicitado por los estrategas.

“Yo lo entrevisté a Lasarte en un hotel estando todavía con un procedimiento médico que estaba. Eso es verdad. Lo que no es verdad es que lo fui a entrevistas porque estaba al lado, yo tenía planificado ir a Uruguay para ir a verlo y cuando hablo con él, me cuenta que estaba en Santiago. Fue él mismo quien me dijo que no fuera a Montevideo y me dijo que lo fuera ver al hotel para conversar, que estaba interesado en la posibilidad de llegar a La Roja”.





Fútbol joven en el fútbol con la Selección Chilena

Otro de los puntos a destacar que se tomó en cuenta fue la Selección Chilena en sus categorías menores, de las cuales se comenzó a cuestionar por la falta de presencia en las competiciones con los jóvenes deportistas que están haciendo sus primeras armas como profesionales del deporte.

Uno de los temas que saltó sobre la mesa fue la de la ausencia en el Torneo de Toulon en Francia, en la cual el gerente deportivo se tomó la dicha de contestar. “No tiene nada que ver con plata. Nosotros no fuimos a Toulon, que lo cerraron mucho más tarde de veces anteriores. En ese momento no teníamos cuerpo técnico arriba y en el caso de que no tener DT, el cuerpo técnico encargado que tendría que haber ido a Japón era el de la Sub 20”.

Sobre este mismo punto, añadió que “Lo que yo hice fue cambiar Toulon, que en este año fue un torneo de menor calidad con otros y lo cambié por el torneo de Pinatar Arena para septiembre, donde jugaremos con Argentina, Inglaterra y Marruecos. Cuando yo llego, no hay directores técnicos de la Sub 15, Sub 17 y la adulta, y lo primero es armar esos cuerpos técnicos”.

Momento por el cual también se encendió un nuevo debate entre Cagigao y Guarello, donde se contempló se calentaron los ánimos nuevamente entre ambos y culminaron lazándose palabras de un sector a otro de la mesa en la forma en la que se debe hacer periodismo, investigación, como también en la forma de trabajar en el mando de una selección.

Presencia de Ronnie Fernández en la Selección Chilena

Otro de los puntos que se contempló al respecto fue la presencia de Ronnie Fernández en la Selección Chilena para esta gira por el continente asiática, de la cual no existe una conformidad por su llamado y se le preguntó por esta medida a Cagigao.

“Porque lo nominó Patricio Ormazabal. No, no participó en las convocatorias. Ahora si tu piensas que no participo en discusiones o por ejemplo, con Eduardo Berizzo, sabiendo que Eduardo todavía no había firmado su contrato y que estaba cerca. No era ético que él diera la convocatoria por la FIFA y la Federación Japonesa. Eduardo empezó a trabajar desde el día uno”.

Finalmente, uno de los puntos que aclaró también el gerente deportivo, fue que no cuenta con participación propia del proceso que conlleva al caso de Byron Castillo y que no se le consultó al respecto y que al ser un proceso legislativo, no participa.