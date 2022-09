El histórico ex jugador de Universidad Católica, Sergio Fabián Vásquez, habló sobre el partido que se avecina entre los cruzados y Universidad de Chile por Copa Chile y ninguneó la escasa ventaja que los azules sacaron en el compromiso de ida.

Universidad Católica tendrá una dura tarea este miércoles cuando trate de dar vuelta la llave de cuartos de final de Copa Chile ante Universidad de Chile después de haberse inclinado en el partido de ida por la cuenta mínima.

La vuelta, que se jugará en Valparaíso, es una prueba de fuego para Ariel Holan y sus dirigidos en la búsqueda por meterse a la Copa Libertadores y teniendo en cuenta que lograrlo por el Campeonato Nacional 2022 se ve muy lejano por la diferencia de puntos con Curicó Unido y Ñublense.

SI hay alguien que tiene los ánimos y la confianza por las nubes es Sergio Fabián Vásquez, histórico ex jugador de Universidad Católica quien se sentó a conversar con Bolavip Chile sobre las chances cruzadas para Copa Chile.

La UC recibirá a la U en Valparaíso este miércoles. | Foto: Agencia UNO

“No tienen que hacer mucho, tiene que jugar como viene acostumbrado a jugar, tratar de no cometer errores y yo creo que lo va dar vuelta. El 1-0 es una pelota parada, así que no es tan difícil tampoco volver a remontar un partido así, ya lo ha hecho y tiene gente como para volver a hacerlo”, dijo.

Sobre el mal momento que pasó la UC, aseguró que el tiempo puso todo en su lugar: “A la larga cuando tienes buenos jugadores se hace más fácil buscar el camino. Lo que pasa es que no estaban bien y cada partido que jugaban, al menor descuido, pagaba caro Católica; era pérdida de puntos. Cuando uno se acostumbra a perder puntos y partidos se hace difícil salir”.

¿La fórmula? ‘Charly’ la explica: “Cuando hay buenos jugadores en algún momento se vuelve a la normalidad. Siempre hay un bajón, venía de ser campeón muchos años seguidos y siempre hay un bajón anímico y futbolístico. A veces toma tiempo retomar las naves”.

En el cierre, se dio un minuto para analizar lo que será el otro clásico que la UC tendrá esta semana, pero de visita y en el Estadio Monumental: “Colo Colo está pasando un buen momento y es un equipo muy respetable. Como decimos siempre, los partidos hay que jugarlos y esperemos que Católica saque buen resultado en ambos”, remató.