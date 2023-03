El partido entre Ñublense y Universidad Católica todavía mantiene sus coletazos, pues el arbitraje de Fernando Véjar dejó varias polémicas y también expulsados en el elenco chillanejo: fueron tres jugadores y además el técnico Jaime García.

No obstante, la situación no terminó ahí y afuera de la cancha surgió la información de que Sergio Gioino, presidente de Ñublense, fue a encarar al cuerpo arbitral. Sin embargo, el ex delantero desmintió todo aquello en diálogo con La Tercera.

“Me enteré de que había salido mi nombre en algunas notas de prensa y me sorprende. No entendí qué pasó, tendrán que mostrarme el video. Todavía no ha salido el informe y no hay mucho más que comentar", comenzó explicando el ex ariete.

Además, Gioino complementó con que solo conversó con los futbolistas en el camarín y que nunca encaró a los jueces. "Yo he hablado con mis jugadores en el camarín y todo el cuento. No tengo nada que hablar con los árbitros y tampoco los increpé”.

El árbitro estuvo en el ojo del huracán | Foto: Agencia UNO

Finalmente, concluyó con que "acá lo más importante que hay es lo que todos vieron. Todos vimos lo mismo, mis amigos me comentaron lo que salió en la tele”, cerró.