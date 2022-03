Universidad de Chile no lo está pasando bien en el Campeonato Nacional 2022, en donde acumulan tres derrotas de manera consecutiva y, ahora, no pudieron disputar su compromiso del fin de semana ante Unión Española porque no tenían estadio disponible y deberán hacerlo a fin de mes en Valparaíso.

Uno que es voz autorizada para hablar de la U por su paso como portero y después como gerente deportivo, es Sergio ‘Supermán’ Vargas, quien conversó con El Mercurio sobre la actualidad de la U y por cómo se maneja la concesionaria que administra los futuros de los azules.

Consultado por el tipo de administración que tiene Azul Azul, dijo que “Es lo que sucede a nivel mundial: persona que no tienen lazos con el club se hacen de su propiedad. Se pierde un poco el sentido de pertenencia, se hace todo mucho más frío, no hay lazos profundos, pero hay que adaptarse”.

“Esto se ve como un negocio, uno quiere otra cosa en la U, por todo lo que significa para la gente, pero son os nuevos tiempos”, complementó en el inicio.

Bajo esa misma línea, Vargas añade que “Volví a la U el 2019 y no es el mismo club que conocí, es mucho más frío, más elitista. Hay una frase que me dijo Mariano Puyol, ‘ahora es un club ABC 1, que se ha alejado de la gente’. Es lo que hay, me gustaría que fuera de otra manera y se puede conjugar. Se puede ser una S.A exitosa, un club ganador, donde los inversionistas ganen dinero y la gente sea considerada, pero los dueños no lo entienden ni lo sienten”, cerró.