El ex gerente deportivo de Universidad de Chile se refirió al funcionamiento que prometió el técnico azul tras llegada y que aún extraña.

Sergio Vargas extraña a la Universidad de Chile que prometió Santiago Escobar: "No es la que nos dijo que veríamos"

Sergio Vargas comentó en diálogo conel programa Futuro FC sobre lo que fue el planteamiento de Santiago Escobar en el Superclásico ante Colo Colo y la incorporación de algunos jugadores con poca experiencia en el esquema inicial de Universidad de Chile.

“Conozco a varios muchachos de ese plantel y que se deben saber llevar. Es un error que se ha venido repitiendo incluso del año pasado, hay muy buenos jugadores, sobre todo en el fútbol formativo, pero hay que saber llevarlos", dijo Superman.

"Saber en qué momento y cuánto tiempo incorporarlo y bueno, hay decisiones apresuradas que se tomaron el año pasado en relación a la incrustación de estos jóvenes y en el momento en que se lo hacía y creo como una crítica, no quiero ser crítico con Escobar porque recién van cinco partidos, sí en el funcionamiento y otras cosas, pero creo que hay una toma de decisiones equivocada", agregó.

En esa línea, es que el ex aquero continuó. “Me llamó la atención un poquito ese aspecto, por eso te digo. Igualmente en otros partidos también, como el anterior, llegó Luis Felipe Gallegos y Brun. Entonces rápidamente se los incorpora y está bien, porque por ahí es lo que necesita el equipo o no.

"Bueno, nosotros tenemos que juzgar con el diario del lunes, entonces uno juzga lo que sucedió, no tenemos la responsabilidad de los entrenadores. Ellos tienen que tomar las decisiones antes, después evalúan si fue mala o no, por lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos fue una mala decisión”, añadió el ex gerente deportivo azul.

En cuánto a lo que prometió el técnico colombiano en su arribo a la banca azul, el ex seleccionado nacional está cree que no se está viendo reflejado en estos cinco partidos.

“Yo creo en sí, sin conocer en profundidad a Escobar, pero cuando fue contratado y después un poco indagando en su idea de juego y en su forma. Sobre todo en lo que él planteó qué iba a hacer o requería con el equipo, qué es lo que quería de su modelo de juego o trabajo. No es la U qué él nos dijo que veríamos, eso estoy echando de menos un poco", comentó Vargas.

Y el ex portero espera que aquello aparezca. "Ojalá que el equipo pueda aparecer en lo que le pide y quiere. Un equipo más protagonista, con mayor posesión de balón, que presione alto, pero eso no se ha visto”.

“Creo que eso es lo más preocupante de ciertos aspectos, de tomas de decisiones o como plantea el partido y si acertó con la formación o cambios, es el fondo futbolístico que no ha aparecido. Más allá de una derrota o en este caso de tres en línea y pueden suceder, sobre todo al inicio de un proceso, pero cuando vez que hay una línea y dices ‘acá hay algo, de esto saldrá algo, hay una idea clara’ y eso es lo que más extraño más de todo eso que está pasando en la U”, cerró Vargas.