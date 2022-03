El ex gerente deportivo de Universidad de Chile apuntó hacia la gestión que se ha realizado desde parte de lo controladores.

Sergio Vargas por cadena de malas situaciones en la U: "Lamentablemente, hay algún personaje, un funcionario que no actúa de buena manera"

Segio Vargas conversó con Más Que Fútbol de Directv Sports y uno de los temas por el cual fue consultado apuntó hacia las declaraciones que tuvo el ex presidente de Azul Azul, Federico Váldes, en relación al nulo conocimiento que tiene sobre los nuevos dueños de Universidad de Chile. En eso, Superman expresó lo siguiente.

"Había una persona que entró a pedido de los compradores en la época en que estaba Heller y que comenzó a trabajar para que Heller vendiera sus acciones. En ese sentido hubo un accionar desde dentro del club donde también nosotros nos vimos perjudicados".

En consiguiente a aquello, Vargas puso el caso de Walter Montillo y su no renovación en el club y enfatizó que algunas actitudes no son acordes a lo que debería tener una persona.

"Hubo situaciones que tenían que ver por ejemplo con la no renovación de Montillo, eso caló hondo. Cosas que están pasando desde dentro de la institución, hay un actuar de algunos ejecutivos y funcionarios no acorde a los valores, a la ética y la moral que tiene que tener una persona, ya sea de una institución o de lo que sea, como tienen que actuar las personas", agregó.

El exarquero acusó la filtración de información de los chequeos médicos cuando intentaban fichar a Ramón Arias. "En relación a eso se han vivido una serie de situaciones que nos tocó vivirlas desde dentro, Te pongo el caso cuando Cachila (Arias) estaba fichado y desde adentro del club hubo un boicot para voltear el fichaje de él".

"Tal es así, que se filtraron los exámenes médicos, algo inaudito e insólito, lo que habla que dentro de ese boicot hay diferentes áreas involucradas. Así te podría decir un par de situaciones más", añadió.

Otro de los ejemplos que puso en la mesa el exportero azul fue el de Anderson Contreras. "A nosotros nos quisieron decir que trajéramos a Anderson Contreras, cuando estábamos el 2020. En ese momento no sé, valía 500 mil dólares el 80 por ciento y después llegó gratis un año y medio después".

"Hay un montón de acciones que podría enumerar que hablan un poco de la ética, la moral, la lealtad y la honestidad con la que se tiene que manejar una persona. Lamentablemente, hay algún personaje, un funcionario que no actúa de buena manera", continuó expresando Vargas.

En otra línea, también se refirió a las salidas de Marcelo Jara, Patricio Mardones y Mariano Puyol desde el fútbol joven, cuando junto a Rodrigo Goldberg, aún permanecían en la gerencia deportiva azul.

"Está bien, salimos Rodrigo y yo, no hay problema. Pero después que nos fuimos nosotros, salió Marcelo Jara, Patricio Mardones, Mariano Puyol, cuando no se habían jugado los campeonatos desde octubre del 2019 y salieron en junio cuando todavía no se había reiniciado después de un año y medio". argumentó.

"¿Cómo evaluaron a esos muchachos? ¿Qué quiero decir? Los querían sacar de antes, mientras estuvimos Rodrigo y yo no los sacaron, nos fuimos, los sacaron", sostuvo.

Finalmente, Superman volvió a repasar a un solo responsable y lamentó que este tipo de personas estén encabezando algunas decisiones dentro de la institución laica.

"Es una misma persona que en algún momento pidió la salida de muchos funcionarios, a mí me asombra y me apena que personas sin escrúpulos estén al mando de muchas cosas. Lo lamento por la U, por la institución", cerró.