Para la Universidad de Chile no todo es refuerzos antes de cerrar el mercado de pases en el fútbol nacional y para conformar de manera clara su plantel de cara al semestre que ya está en marcha, ha decido buscarle salidas a jugadores que no tuvieron minutos o no están en los plantes del actual DT Azul, Diego López.

Uno de aquellos nombres era el del juvenil, Simón Contreras, quien en el inicio de la era de Santiago Escobar tuvo cierto protagonismo en los primeros partidos, pero al pasar el torneo su participación fue nula y llegó a no formar parte de las últimas citaciones del conjunto Laico.

Por aquello, el joven atacante llegó a un acuerdo con la Universidad de Concepción y durante esta jornada fue oficializada su cesión hasta final de temporada con el conjunto del Campanil, en donde el ‘Pitu’ se mostró contento con su nuevo desafío.

“El equipo me recibió muy bien, son todos muy buenos compañeros, y estoy muy motivado para empezar a competir. Cuando me llamaron, de inmediato me dieron ganas para venir, sumar experiencia y minutos para apoyar al equipo”, fueron sus palabras al sitio oficial del conjunto del sur.

Simón Contreras firma su contrato con el Campanil | Foto: U. de Conce

Contreras firmó durante esta jornada su vínculo hasta finales de este 2022 con los Foreros y ya se puso en preparación junto a su equipo para alistar lo que podría ser su debut con su nueva casaquilla, en donde el lunes 11 de julio de 2022 tendrán que visitar a Cobreloa por una nueva jornada del torneo del Ascenso.