El ex arquero de Universidad de Chile se refirió al proyecto que encabeza el ecuatoriano.

Sergio "Superman" Vargas enfatizó sobre el proyecto que está formando Universidad de Chile y que encabeza Luis Roggiero. El ecuatoriano tomó decisiones drásticas para el club este año y espera que las cosas mejoren en relación al año anterior.

Sin embargo, en estas últimas tres fechas el escenario es complejo y ya el equipo enrola tres derrotas consecutivas y podrían poner en peligro la estadía de Santiago Escobar en el banco de la U. Es por esto, que ante la consulta en el programa Futuro FC hacia el ex portero, fue en relación a cómo se podría sostener este proyecto.

“No es fácil, en este caso el gerente técnico contrata un entrenador de su confianza, se toma el tiempo prudente para revisarlo. Recordemos que Roggiero, creo que estaba en el país en septiembre del año pasado. Se sigue con entrenadores interinos en ese momento, pero poniendo las fichas o planificando el 2022 con su entrenador, jugadores que él podía contratar y con los recursos que estaban a diferencia de años anteriores", dijo Superman.

"Yo creo que hay que aferrarse a algo, para mí siempre hay que hacerlo al modelo de juego, al funcionamiento, a lo que pueda proponer. Los resultados son importantes para el desarrollo y sostenimiento del proyecto con el tiempo, porque es difícil en un equipo grande, con las obligaciones que tiene, con las exigencias que tiene la U sostener un proyecto si no se dan los resultados", agregó.

En esa línea, es que Vargas resaltó. "Mientras tanto tienes que ir consiguiendo resultados, pero tienes que ir construyendo el futuro en base a un modelo futbolístico y si en algún momento no se dan los resultados tienes que aferrarte a ese modelo que se está instaurando y que ves que irá en crecimiento o viceversa, a veces te dan los resultados y te permiten instaurar ese modelo que no está presente, pero sí se dan los resultados".

En consecuencia de aquello, es que Vargas cree que aún no se ve la función y el estilo que se quiere plasmar en la U, por lo que está haciendo difícil concretar los resultados esperados.

En este caso, creo que el funcionamiento y el modelo no se ven, y los resultados no se están dando. Entonces, ¿a qué te aferras? ¿Cómo sostienes cuando hay 4 o 5 millones de hinchas de la U que quieren ganar? Y está bien, quien está al frente de una institución, en esta caso la dirigencia deportiva, no pueden estar en la temperatura que tiene el hincha. Uno tiene que ver las cosas desde otro punto de vista, pero igual tienes que tener algo de donde aferrarte", sostuvo.

Y en esa línea, es que fue claro en cómo sostener el proyecto de Roggiero con el técnico colombiano. "A ver, vamos a ser sinceros, si por más que Roggiero crea muchísimo en Escobar y pierde tres partidos más ¿se va a poder sostener? Ese es el punto. Cuando dicen ‘no, es que el proyecto hay que sostenerlo’. Yo estoy de acuerdo, estuve en esa función, el proyecto hay que sostenerlo, pero te digo una cosa también, es casi imposible hacerlo cuando no se dan los resultados".

y el ex meta agregó. "¿Hasta qué momento dices que esto va? Porque en algún momento también dices ‘Para, si perdemos cinco o seis partidos seguidos y puedo creer en quien traje, en el entrenador, en su capacidad y manejo de grupo, pero no se están dando los resultados tampoco".

"¿Hasta cuándo o dónde? ¿Perdemos 10 o 12 partidos? En algún momento dices ‘Ya, tampoco no toqué la tecla adecuada con este plantel o institución’. Entonces tienes que dar por terminado un ciclo, pero eso no quiere decir que un entrenador no tenga la capacidad o las condiciones", sostuvo.

Entonces ¿a qué te aferras? Una cosa es salir, poner la cara y decir ‘yo apoyo esto, a los jugadores o entrenador’. Ok, lo apoyas, pero ¿hasta cuándo? Porque en algún momento tiene que revertirse esto desde lo futbolístico y sobre todo acompañado de los resultados", cerró Vargas.