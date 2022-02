La Roja rescató un gran triunfo el pasado martes ante Bolivia en La Paz. Fue 3-2 para el equipo de Martín Lasarte, donde contó con algunas bajas importantes dentro del once estelar. Jugadores como Arturo Vidal o el mismo Claudio Bravo, no pudieron decir presentes en aquel compromiso.

El capitán de la Selección Chilena sufrió una lesión en el duelo anterior ante Argentina y en su reemplazo ingresó el portero de Colo Colo, Brayan Cortés. El iquiqueño se encargó de defender el arco chileno y tuvo una destacada actuación. Tan así, que Christiane Endler elogió la presentación del portero albo.

"Vi a Brayan súper bien, con harta personalidad. Difícil entrar en un partido así, donde te juegas tanto y creo que anduvo súper bien. Me gustó su actuación, obviamente vi que varios lo criticaron, pero hay que ponerse en sus zapatos", dijo en un live junto a Julio César Rodríguez y Gary Medel vía Instagram.

En esa línea, la mejor arquera del mundo, resaltó que no es fácil sustituir a un arquero como Bravo, pues también juegan en contra los nervios, pero cree que el Indio estuvo a la altura.

"No es fácil reemplazar a Claudio (Bravo) y además con la edad que tiene, no bien, me gustó. Imagino lo nervioso que debe haber estado y no se notó. Tuvo harta personalidad para jugar", cerró.

Sin embargo, el arquero de 26 años no podrá ser parte de la nómina que dirá presente para el duelo ante Brasil en Río de Janeiro el próximo 24 de marzo, ya que ante los altiplánicos recibió una tarjeta amarilla que lo dejó inhabilitado para este importane compromiso.