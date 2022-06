La irrupción de Nayel Mehssatou en la Selección Chilena ha dejado buenas sensaciones en el cuerpo técnico liderado por Eduardo Berizzo y en el medio nacional, donde el chileno-belga fue de lo más destacado en la derrota ante Corea del Sur en el primero de los dos amistosos que lleva La Roja por Asia.

El vínculo de Nayel con Chile corre por el lado de su mamá, Michelle Sepúlveda, quien nació en Santiago pero ha vivido prácticamente toda su vida en Bruselas, Bélgica, según reveló ella misma a Las Últimas Noticias.

La progenitora de Nayel asegura que, desde chico, el jugador de La Roja ha tenido un vínculo especial con Chile: “Era fanático de Barcelona y le gustaba ver a Lionel Messi. Pero en su pieza tenía un póster de Alexis Sánchez, caro que con la camiseta del Barca”.

Nayel ha dejado buenas sensaciones en su paso por La Roja.

En esa misma línea, explica una de las razones de por qué decidió elegir jugar por Chile y la influencia que tuvo Cristián Leiva, su DT en la Sub 17: “Cristián fue un caballero, muy preocupado de decirnos todo abiertamente, lo sentimos una buena persona. Y a Nayel le encantó que él le regalara unas camisetas de Chile. Se las puso y no se las sacó en días, estaba orgulloso”, dijo.

Una de las grandes revelaciones, eso sí, ocurrió cuando Patricio Sepúlveda -hermano de la mamá de Nayel- irrumpió para responder tras ser consultados sobre si el chileno-belga tenía alguna preferencia por un equipo chileno.

“Conoce poco. Nosotros tampoco somos muy fanáticos y por eso no hemos influido en él. Mis papás estudiaron en la Católica y son simpatizantes de ese equipo. Yo soy más colocolino, pero no fanático. Me gustaría verlo jugar algún día ahí, pero no es algo que me quite el sueño”, aseguró.

¿Tendrá su oportunidad en el Cacique? Lo concreto es que Nayel Mehssatou, a su corta edad y con un presente en Europa, es difícil que pueda recalar en el fútbol chileno en el corto plazo. Eso sí, el deseo de su tío se mantiene intacto con poder vestir, algún día, la camiseta de Colo Colo.