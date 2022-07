Unión Española advierte a la Universidad de Chile por desórdenes en el Santa Laura: “Si no arreglan, no habrá otro partido”

En la previa del partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera se vivieron momentos de mucho alboroto y preocupación en el ingreso de la fanaticada bullanguera al Estadio Santa Laura. Una instancia en la cual se provocaron avalanchas de algunos hinchas azules que hicieron ingreso al recinto deportivo, eventualmente sin entrada, y que dejaron a varios fuera del estadio que si tenían su boleto correspondiente para este desafío.

Situación por la cual están conscientes en la gerencia deportiva de Unión Española quienes, a través de su gerente deportivo, el señor Luis Baquedano, dieron a conocer su malestar con los desórdenes que se produjeron, además de dar una advertencia al club universitario para manejar de mejor forma el cuidado del recinto deportivo y la seguridad para los hinchas.

“No somos responsables de nada. Tenemos un contrato con la U. Por la mínima cosa que ocurra, es la U la que se hace responsable. Y, hasta ahora, se ha hecho responsable. Nosotros entregamos el estadio con la llave en la mano, por así decirlo. Dejamos un par de funcionarios, por si se cortara el agua, por ejemplo, pero todo lo demás lo ve el organizador”.

No fue todo, debido a que en esta misma línea amenazan de que si no se cumplen los cuidados pertinentes, puede ser uno de los últimos partidos del club azul en el recinto deportivo. “Para todos los efectos, ese día el Santa Laura es el estadio de la U. Mientras no arreglen, no hay otro partido, pero hasta ahora han cumplido en todo. Vamos a tener una reunión de la U por formalidad. Viene la gente de la U para ver si tengo alguna observación que hacerles”.

Universidad de Chile derrotó a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura. (Foto: Agencia Uno)

Además, dentro de los detalles, añadieron que han tenido un buen cuidado con el recinto deportivo ante algún problema que se ha ocasionado. “Toman nota y lo arreglan sin ningún problema. Hay boletas de garantías. La operación y el contrato están súper bien estructurados en ese sentido. No tengo nada que decir de la operación de la U”.

En lo que tiene que ver con el ingreso de los hinchas, señaló que “La ticketera dejó de validar. Eso y la revisión del pase de movilidad van generando retrasos. Es un tema de accesos. Ahora, si Unión quiere terminar el contrato, hay que revisar si es factible, pero la U ha respondido en todo. No hay razón objetiva para pensar en eso”.

No es el primer problema en el Santa Laura

Anteriormente se habían generado algunos rayados por parte de hinchas de Universidad de Chile en un partido previo y que se disputaría en el Estadio Santa Laura, en la cual el directivo hispano destaca que cumplen con su palabra de cuidar y responsabilizarse de los problemas que se han generado.

“Antes del partido, la U puso gente para arreglar la cancha. Y si hay rayados, viene la gente de la U y pinta. Son eficientes. Lo hacen rápido. Dejan gente de noche trabajando”, son las palabras que replicaron en El Deportivo.