El ex mundialista cree que es una pésima señal que, tras lo sucedido en Rancagua, Cristián Romero no llamara a Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz y los marginara del compromiso ante Ñublense esta noche.

Pato Yáñez no está de acuerdo con Cristián Romero en marginar a Thomás Rodríguez y Pablo Aránguiz: "Es una pésima decisión"

Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz vivieron momentos de mucha tensión el fin de semana pasado, cuando Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Curicó Unido y, una vez finalizado el partido, hinchas invadieran la cancha de El Teniente de Rancagua.

Los dos jugadores previamente mencionados sacaron la peor parte, ya que los barristas de la U los increparon en duros términos y, en el caso de Aránguiz, el jugador incluso tuvo que defenderse de la furia de los hinchas quienes le señalaban que era hincha de Colo Colo.

Para el compromiso de esta noche, Cristián Romero decidió no incluir en la citación a Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz, algo que Patricio Yáñez no vio con buenos ojos en la edición AM de Deportes en Agricultura.

“Es una pésima decisión. El jugador tiene que sobreponerse a este tipo de situaciones, me parece que lo que se vive en una cancha, hay otros responsables de hacer justicia ahí”, comenzó argumentando el ex azul.

Bajo esa misma línea, aportó que “Me imagino que el futbolista no tiene temor, no tiene miedo y lo que sucedió es algo que se va controlar, pero yo siento que Romero debió haber enfrentado con Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz lo que queda de Campeonato, no es una señal positiva para mí”, cerró.

Ahora, habrá que esperar a ver si Cristián Romero decide revertir esta decisión para el clásico universitario, un partido que se asoma como clave para los azules para dar un batacazo y empezar a dejar atrás la mala campaña.