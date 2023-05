Cambios obligados realizará el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, para enfrentar a Coquimbo Unido este miércoles a las 18 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en encuentro válido por la décimotercera fecha del Campeonato Nacional.

En ese sentido, el estratega ha debido apelar a muchas variaciones tácticas en lo que va de competencia, de jugar con un 4-3-3 un tanto cuestionado, pasó al 4-4-2 y los resultados se comenzaron a dar, pese a no ser un equipo tan vistoso, si no más bien directo.

No obstante, ante Universidad Católica, Pellegrino sorprendió a todos empleando un 3-4-1-2 y como dijo el propio entrenador, tomó la decisión por la ausencia de Emmanuel Ojeda, jugador clave para él, como además tras estudiar al rival y vislumbrar que era el mejor esquema para controlar a Fernando Zampedri y por cierto, adueñarse del mediocampo. El mismo Israel Poblete hace unos días comentó que fueron acomodándose poco a poco y con el correr de los minutos, ante los cruzados se dieron cuenta que la cancha se les fue ampliando y sintiéndose bien en el césped de Concepción.

¿Qué ventajas da la línea de 3?

Con tres centrales en el fondo, los mismos laterales "pierden" la misión de preocuparse de la marca y si bien, controlar su banda es la tarea primaria, el atacar se torna más frecuente y es una arma que suma el equipo. Ante la UC, Juan Pablo Gómez por la derecha y Marcelo Morales por la izquierda, fueron agentes ofensivos interesantes y es más, el juvenil cumplió uno de sus mejores encuentros en los azules, pese al poco tiempo jugado en el Clásico Universitario.

Los mediocampistas centrales pasan a ser fundamentales en el equilibrio y orden total del equipo, además si ellos están tomando el control, se libera aún más a Lucas Assadi como el enganche de la escuadra, quien solo se preocupa de limpiar la jugada y hacer el nexo con los atacantes. Ante la Universidad Católica, el "10" azul, ya había amarrado a Ignacio Saavedra con una amarilla.

A los atacantes también se les aliviana la carga y ya no tienen que ir a pelear tanto al sacrificio. Si bien, se les reducen los espacios, de todas formas, tienen más cercanos a sus compañeros para buscar paredes, desahogo con línea de pase y más fácil arrastrar marcas para la aparición sorpresiva de los laterales volantes, entre otras.

Mauricio Pellegrino agradeció la disposición de sus jugadores de adaptarse a diversos esquemas (Photosport)

¿Fortalezas y debilidades de jugar con cuatro en el fondo?

Sin duda, el equipo siente más esta táctica, por una cosa lógica, la otra están en período de adaptación, aunque eso no significa que se vea mejor en la cancha. Sin embargo, ante un equipo rival que busca protagonizar, no se juega tanto en el mano a mano en el fondo defensivo, pero se ha visto que cuando el contricante usa un centroatacante de gran enverdagura, el equipo lo sufre (como ante Unión La Calera, cuando ingresó Lucas Passerini, por ejemplo).

Por otra parte, el balón no pasa tanto por el medioterreno, si no más bien, en algunas ocasiones y es cuando se busca sorprender en una transición rápida, como en el primer gol ante Curicó Unido de Leandro Fernández y la aparición fantasmal de Federico Mateos para asistir a su compatriota, o el mismo ex Ñublense en el gol ante Huachipato en la primera fecha.

Pero en este esquema se abusa mucho del balón largo, aunque se valora que la U es un equipo directo con esta variante. Mencionar además, que los pelotazos hacia los delanteros, eran pan de cada día y ahí Nicolás Guerra tenía una labor fundamental al respecto en lo que es aguantar balones, mientras llegaban más compañeros, pero no siempre ocurría.

De todos modos, un gol que se premia es el de Lucas Assadi contra Everton, con la salida rápida con dominación del juvenil y combinación perfecta con Fernández para que el puentealtino definiese con calidad.

Lucas Assadi: Más liberado cuando se juega con tres atrás y de más recorrido cuando es con cuatro (Photosport)

Son las fórmulas y variantes que expresa Mauricio Pellegrino e intentando explicar sus razones para usar uno u otro esquema. En relación a la previa del duelo ante los piratas, si es con línea de cuatro sería con: Cristóbal Campos Véliz en el arco; Juan Pablo Gómez, Matías Zaldivia, Luis Casanova y Marcelo Morales; Nery Domínguez, Israel Poblete, Darío Osorio y Lucas Assadi; Nicolás Guerra y Cristian Palacios.

ver también Hasta el doctor de la U vibra con el apoyo de los hinchas en banderazo en la Cuarta Región

Si fuese con tres en el fondo, será con: Campos; Zaldivia, Domínguez y Casanova; Gómez, Poblete, Osorio, Marcelo Morales y Assadi; Guerra y Palacios. Y a ti, ¿Cuál te gusta más?