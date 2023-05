Israel Poblete pone en duda la línea de tres a futuro en Universidad de Chile: "No sé si la volveremos a ocupar"

Si existe algo que sorprendió a todos y de manera positiva, fue el cambio táctico que realizó el técnico Mauricio Pellegrino al incluir una línea de tres defensores y cuatro mediocampistas en el clásico ante Universidad Católica el pasado domingo en Concepción, donde tan solo se disputó poco más de media hora.

Es una verdadera interrogante qué es lo que pasará a futuro con Universidad de Chile y si es que el estratega trasandino mantendrá este esquema en su próximo duelo ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el miércoles 10 de mayo, a las 18 horas.

Y fue este viernes el volante Israel Poblete, quien comentó sobre esta situación y de cómo se sintieron empleando esta modificación táctica en relación a lo que venía mostrando la U en sus anteriores cotejos.

"Nos sentimos bastante bien con la línea de tres, fue una formación que trabajamos en la semana. Los primeros minutos del clásico fueron un poco para acomodarnos y luego nos dimos cuenta que podíamos ir más arriba y nos fuimos sintiendo bien. Teníamos amplitud en la cancha con los laterales, teníamos harta gente en el medio y la seguridad con los tres centrales, defensivamente", indicó el maipucino.

Sobre si se usará a futuro, el ex Huachipato dejó un manto de dudas, ya que dijo no estar claro si se volverá a usar. "Es una variante que nos deja tranquilos y que podemos usar en cualquier momento. No sabemos si la volveremos a ocupar, pero sabemos que tenemos jugadores que pueden jugar en varias formaciones", afirmó Poblete.

En virtud a la lesión de Federico Mateos, el "28" azul manifestó que es "lamentable la baja de Fede, es un jugador importante para nosotros, pero estamos buscando la mejor forma para enfrentar a Coquimbo, ir a allá y traernos los tres puntos. Estoy confiado en que el plantel es competitivo", sentenció el futbolista.

Poblete lamentó la ausencia de Federico Mateos (Photosport)

Finalmente y aludiendo a las opciones de Renato Cordero y Emmanuel Ojeda, dos que poco a poco se recuperan, el deportista reveló que "hoy entrenó normal Cordero, estamos contentos también y esperamos que Ojeda vuelva lo antes posible para tener plantel completo y podamos remar entre todos para seguir los triunfos", concluyó Poblete.