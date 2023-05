El joven crack de la U, Lucas Assadi habló sobre lo que ha sido su presente dentro del equipo, en la que valora su calma para esperar el momento y hoy no suelta la camiseta de titular

Lucas Assadi da la receta para su gran presente en la Universidad de Chile: "Esperé el momento y se me ha dado de buena manera"

Universidad de Chile pone todos sus focos para lo que será un importante partido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ viajan al norte de nuestro país para verse las caras ante Coquimbo Unido, encuentro en el que quieren salir como vencedores para llegar a la cima del torneo.

En la previa a este duelo, el joven volante del ‘Romántico Viajero’ Lucas Assadi habló con el canal oficial del club y se refirió en primera instancia a lo que fue su periplo dentro del microciclo en la Selección Chilena, la que le dejó muy buenas sensaciones pensando en el futuro.

“Fue una semana muy linda, siempre es grato ir a la Selección, participar de los microciclos y los entrenamientos, lo valoro de buena manera ya que es importante estar ahí, porque es el trabajo que hace uno en el club. Concentré con (Cristóbal) Campos, compartimos harto con los de otros clubes y conocí a otras personas, es importante estar ahí”, partió señalando Assadi.

Sobre lo que ha sido su rendimiento en estos últimos partidos con la U de Pellegrino, el ‘10’ de la U valora el poder agarrar camiseta de titular dentro del equipo y señala que la paciencia fue crucial para poder esperar su momento idóneo.

Assadi se ha mantenido en la titularidad con la U | Foto: Photosport

“Me ha tocado jugar más este último tiempo, me he sentido bien. Esto es lo que uno trabaja durante la semana, esforzándose y esperando el momento, lo esperé y se me ha dado de buena manera hasta el momento. Trabajo al 100%, escuchó al profe, los consejos de los más experimentados también”, explicó al canal oficial del club.

Finalmente, Assadi ya comienza a sentir lo que será el duelo ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, en la que remarca la gran cualidad del conjunto ‘Pirata’ en lo que va de torneo y señala que la U hará todo para sumar una nueva victoria.

“Coquimbo es un rival muy difícil, se hace muy fuerte en casa, sabemos que juegan al contragolpe. Vamos a salir a ganar los tres puntos y hacerlo de la mejor manera como siempre”, cerró.