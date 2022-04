Universidad de Chile vs. Palestino: Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO, EN DIRECTO y por Streaming el partido por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2022

Universidad de Chile quiere volver a los triunfos en el Campeonato Nacional 2022 y para eso tiene la oportunidad este fin de semana. El cuadro azul recibe a Palestino, quien también está necesitado de puntos para en el torneo local e incluso, ambos elencos están separados por una sola unidad en la tabla de posiciones.

El elenco de Santiago Escobar está ubicado en la undécima posición con 10 unidades, sumando tres victorias, un empate y cinco derrotas en nueve encuentros disputados. Por su parte, el cuadro árabe ha cosechado un total de 11 puntos, con dos triunfos, cinco empates y dos derrotas en la décima posición.

Tras la irregular campaña de los universitarios, Sachi aseguró en conferencia de prensa que desde la dirigencia no le han dicho nada con respecto a una posible salida de la banca estudiantil. "La dirigencia no me ha dicho absolutamente nada sobre que pueda ser el último partido. Voy a trabajar con toda la confianza y voy a brindar mi cien por ciento para lo que se pueda hacer el día sábado", confesó el DT.

De obtener un triunfo, los laicos podrían respirar en la clasificación, pues solo se encuentran a dos puntos del penúltimo que es Unión La Calera, quien posee ocho unidades y que solo está a dos del último que es Coquimbo Unido. Sin duda, que para el equipo de Gustavo Costas también es importante la victoria.

¿Cuándo ver a Universidad de Chile vs. Palestino en el Estadio Santa Laura?

El encuentro está programado para este día sábado 16 de abriil a las 17:30 horas de Chile continental.

¿Dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2022?

El compromiso entre azules y árabes es televisado por TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Cómo ver por streaming a Universidad de Chile vs. Palestino por el Campeonato Nacional 2022?

El partido puedes verlo vía streaming por Estadio TNT Sports.