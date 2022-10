El ex futbolista y hoy comentarista, Waldemar Méndez se refirió a lo que será el futuro de

Horas dulces son las que se viven dentro del mundo Colo Colo, en las que el ‘Cacique’ es pura alegría tras alcanzar el título del Campeonato Nacional tras derrotar por 2-0 a Coquimbo Unido y por esta forma, en los ‘Albos’ ya miran con más profundidad lo que será la temporada 2023, debido a que este 2022 ya está zanjado con el campeonato logrado.

Ante esta situación el ex futbolista y hoy comentarista, Waldemar Méndez se expresó en Radio Futuro a lo que será el modelo de plantilla que podrá tener el conjunto adiestrado por Gustavo Quinteros para el 2023, en la que pone en duda la posible continuidad de Gabriel Costa, debido a que en la posición que lo acogió su DT en esta temporada, no respondió de buena manera.

“Si uno visualiza en un futuro donde debería reforzar Quinteros es en el volante de enlace, digo porque ha jugado con Gil ahí y Colo Colo consiguió su mejor rendimiento con Gil en es posición, pero el ‘Colo’ Gil no es su expertiz esa posición y cuando estuvo el ‘Colo’ más retrocedido, cuando se lesionó Fuentes, Costa tomó esa posición y abrió a Bouzat, Costa no brilló en esa posición y perdió bonos en esa posición”, partió señalando Méndez.

Por aquello, para el hoy panelista, la continuidad del Seleccionado Peruano es una mera interrogante a final de año, en donde Colo Colo deberá zanjar prontamente lo que es el futuro del jugador pensando en el bien del club y del mismo jugador para el 2023.

Colo Colo se coronó como campeón del torneo | Foto: Guillermo Salazar

“Entre renovarle a Costa, pensando en esa posición (de enlace) o no renovarle sabiendo que Costa te ocupa un cupo de extranjero, va ser una decisión difícil. Si quieres traer a un jugador en esa posición, tienes que liberar un cupo de extranjero”, explicó en Futuro.

Finalmente, Méndez fue claro en explicar en que Colo Colo tendrán que tomar una difícil decisión pensando en la próxima temporada, en la que, para él, entre Gabriel Costa y Agustín Bouzat saldrá una posible partida para el 2023, dejando un espacio para un jugador extranjero pensando en reforzar la plantilla.

“A pesar de que hizo el gol ayer, creo que Bouzat todavía no ha rendido lo que uno espera en Colo Colo o continuas con él, porque tiene contrato vigente o lo das a préstamo, renuevas o no con Costa, por decir dos que pudieran estar en la decisión de Quinteros si se le renueva o no porque ocupan cupo de extranjeros”, cerró.