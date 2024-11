Colo Colo liderado por el técnico Jorge Almirón tendrá la gran chance de coronarse campeón este domingo, en Copiapó, cuando enfrenten Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Tan sólo una victoria del Cacique ante el León de Atacama les permitiría a los albos levantar la copa y poder alcanzar la estrella 34 de su historia.

Durante esta temporada, hay un jugador que ha sido una pieza fundamental en el esquema de Almirón. ¿Quién es? El mediocampista ofensivo Carlos Palacios, que podría estar viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental.

Carlos Villanueva tiene a Carlos Palacios como su favorito del torneo

A la hora de elegir el futbolista más importante del Torneo Nacional, Carlos Villanueva, exjugador de Audax Italiano y la Selección Chilena, no titubeó y se la jugó por La Joya.

“Me ha gustado mucho Carlos Palacios. Dentro de todos es el jugador diferente del campeonato”, manifestó el ex Blackburn Rovers en el podcast “Dos 10 son mejor que Uno”, que tiene junto a Luis “Mago” Jiménez.

Agregando que “si bien muchas veces no tiene tanta intensidad, es el diferente. Hace algo totalmente contra las reglas”.

Carlos Palacios buscará levantar su primer título con Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el “Piña” resaltó que Palacios “agarra el balón, se demora un poco más pero da el pase bonito, busca la pared y trata de hacer algo diferente. Lo hace de buena manera y está llevando al equipo a salir campeón”

Finalmente, el ex seleccionado chileno dejó en claro que “esto es colectivo, no es sólo Palacios, pero hace cosas que el resto no hace. Es el jugador más influyente del torneo”.

¿Qué pasará con el futuro de la Joya?

Carlos Palacios tiene contrato vigente con Colo Colo hasta el año 2025, pero todo indica que podría partir a fin de temporada, debido al insistente interés que tiene Boca Juniors en sus servicios.