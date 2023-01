Williams Alarcón se transformó en los últimos días en el hombre del momento, toda vez que trascendiera que Ariel Holan pidió al volante de Unión La Calera para reforzar el mediocampo de los cruzados.

Quien sacó la voz por el posible traspaso del formado en Colo Colo a otro de los equipos grandes del país fue Williams Alarcón padre, quien habló en exclusiva con Bolavip Chile y se desentendió del interés cruzado.

“Hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Yo al menos no sé nada. He escuchado y leído todo, pero realmente no tengo nada claro”, dijo con un manto de misterio el papá de Alarcón y también ex jugador albo.

Alarcón tuvo una notable campaña con Calera. | Foto: Agencia UNO

Alarcón padre asegura que su hijo “Está tranquilo en Unión La Calera, pero por ahora no hay nada. Lo que venga, después del lunes todo puede ser”, afirmó con escuetas palabras.

¿Y si llega a Universidad Católica? El papá del hombre del momento asegura que el jugador “No se cierra a nada, pero insisto, después del lunes todo lo que quieran”, cerró.

Los próximos días serán claves para determinar si Williams Alarcón llega o no a Universidad Católica, club que trasciende que lo pretende después de haber tenido una notable campaña con los caleranos tras no poder conseguir regularidad en Colo Colo.