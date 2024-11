El conjunto nortino, a través de su presidente, mostraron su postura sobre si denunciar a los acereros o no.

Cobreloa consumó su descenso a la Primera B el domingo pasado tras derrotar a O’Higgins de Rancagua por 3-0, resultado que quedó corto tras los ocho goles que necesitaban los nortinos para mandar a los rancagüinos a la segunda categoría del fútbol chileno.

En las últimas semanas se produjo una batalla en el Tribunal de Disciplina entre Colo Colo y Universidad de Chile con Huachipato como espectador, quienes habrían facilitado material para perjudicar a los albos.

Cobreloa nuevamente jugará en Primera B. | Foto: Photosport

Marcelo Pérez, presidente de Cobreloa, fue consultado en el portal Primera B si tomarán medidas y denunciarán a los acereros: “No hay antecedente alguno para presentar. La resolución con Universidad de Chile fue muy enfática, no hay prueba concreta. El tema de que pasa por el espionaje, hay un problema en nuestro reglamento, tenemos que ir a nuestras instancias si es que tomamos una decisión como aquella, no están las pruebas suficientes”, dijo.

“Se tendría que descartar a menos que en una apelación de Universidad de Chile se presentasen nuevas pruebas… dentro de todas las opiniones jurídicas son concluyentes, no hay ninguna evidencia”, complementó.

En el cierre, el mandamás loíno mira con resignación y ya se enfoca en lo que será devolver al equipo a la división de honor del fútbol chileno: “Mientras no haya una prueba concreta, nada se puede hacer. Hoy lo que tenemos que hacer es armar el equipo del próximo año”, remató.

Cobreloa jugará en la B

Cobreloa volverá a disputar la Primera B tras apenas una temporada en Primera División, siendo este su segundo descenso en la rica historia que tiene el cuadro calameño en el fútbol chileno.