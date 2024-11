Francisco 'Murci' Rojas, mundialista en Francia 1998, asegura que en el combinado nacional no debería haber naturalizados.

Fernando Zampedri fue premiado en la Gala Crack Easy de TNT Sports como el mejor jugador de la temporada, aparte de inscribirse como el Penta goleador del fútbol chileno y ser una carta para la Selección Chilena tras recibir la nacionalización por parte del Presidente Gabriel Boric.

Uno que no está muy de acuerdo con jugadores extranjeros naturalizados fue Francisco ‘Murci’ Rojas, quien en diálogo con AS dijo que “Hay que buscar chilenos. Si somos una selección chilena, no tenemos que nacionalizar a otros jugadores para que jueguen por La Roja”.

Arturo Vidal, incluso, le abrió las puertas a Fernando Zampedri. | Foto: Photosport

“Sin desmerecer lo que hacen y su nacionalidad, tenemos que ser un equipo fuerte y hay que transmitirlo”, complementó el icónico ex jugador del fútbol chileno sobre la opción de que personas no chilenas de nacimiento jueguen en el combinado nacional.

De igual manera, Rojas entrega buenas vibras para lo que viene en esta fecha doble de noviembre: “Ojalá que estos partidos saquen un buen resultado con optimismo y la energía positiva… que los jugadores quieran estar porque si tú me nombras a Chile, quiero estar siempre y defender a mi país en todos lados”, dijo.

Cabe recordar que Fernando Zampedri visitó el día de ayer el palacio de La Moneda sobre su nacionalización y, si Ricardo Gareca lo decide, el jugador podría ser elegible el 2025 para defender el escudo nacional.

¿Cuándo juega La Roja?

La Roja visita a Perú en Lima este viernes 15 de noviembre y luego tendrá que recibir el martes 19 de este mismo mes a Venezuela en el Estadio Nacional, dos compromisos que asoman como clave para las pretensiones mundialista de la Selección Chilena.