Alineaciones de Ñublense y Coquimbo por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Ñublense recibe a Coquimbo este domingo 25 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Ñublense viene de caer 0-6 ante U de Chile y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Coquimbo viene de ganarle 5-2 a Colo-Colo y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Ñublense y Coquimbo
Ñublense (3-4-3): Nicola Pérez, Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano, Matías Plaza, Ignacio Jeraldino, Esteban Calderón. DT: Juan José Ribera.
Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Alejandro Camargo, Guido Vadalá, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Dixon Pereira, Benjamín Chandía. DT: Hernán Caputto.
La previa de Ñublense y Coquimbo: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 12:00 (hora de Chile)
- Historial: 20 cruces — Ñublense ganó 5, Coquimbo ganó 8 y empataron 7
- Último antecedente: 19/04/2026: Coquimbo 1-1 Ñublense
- Próximo partido de Ñublense: vs. O'Higgins, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Coquimbo: vs. Unión La Calera, viernes 30 de octubre