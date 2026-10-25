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Campeonato Nacional

Alineaciones de Ñublense y Coquimbo por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Ñublense y Coquimbo se enfrentan este domingo 25 de octubre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nublense vs. Coquimbo, Campeonato Nacional
Nublense vs. Coquimbo, Campeonato Nacional

Ñublense recibe a Coquimbo este domingo 25 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Ñublense viene de caer 0-6 ante U de Chile y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Coquimbo viene de ganarle 5-2 a Colo-Colo y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Ñublense y Coquimbo

Ñublense (3-4-3): Nicola Pérez, Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano, Matías Plaza, Ignacio Jeraldino, Esteban Calderón. DT: Juan José Ribera.

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Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Alejandro Camargo, Guido Vadalá, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Dixon Pereira, Benjamín Chandía. DT: Hernán Caputto.

La previa de Ñublense y Coquimbo: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 12:00 (hora de Chile)
  • Historial: 20 cruces — Ñublense ganó 5, Coquimbo ganó 8 y empataron 7
  • Último antecedente: 19/04/2026: Coquimbo 1-1 Ñublense
  • Próximo partido de Ñublense: vs. O'Higgins, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Coquimbo: vs. Unión La Calera, viernes 30 de octubre
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