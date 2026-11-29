Ñublense recibe a Cobresal este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún. Ñublense viene de ganarle 3-2 a Universidad de Concepción y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cobresal viene de ganarle 3-2 a Audax Italiano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Ñublense y Cobresal
Ñublense (3-4-2-1): Nicola Pérez, Pablo Calderón, Diego Sanhueza, Jovany Campusano, Matías Plaza, Gabriel Graciani, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Lucas Molina, Diego Céspedes, Franco Rami. DT: Vicente Núñez.
Cobresal (4-2-3-1): Matías Olguín, Victor Manuel Campos Mella, José Tiznado, Christian Damián Moreno, Antonio Castillo, Aaron Astudillo, Felipe Villagrán, Bryan Carvallo, César Yanis, Steffan Pino, Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.
La previa de Ñublense y Cobresal: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Nelson Oyarzún
- Historial: 33 cruces — Ñublense ganó 11, Cobresal ganó 12 y empataron 10
- Último antecedente: 29/05/2026: Cobresal 0-1 Ñublense
- Próximo partido de Ñublense: vs. Huachipato, sábado 5 de diciembre
- Próximo partido de Cobresal: vs. Colo-Colo, domingo 6 de diciembre