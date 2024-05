Así como los hispanos no podrán recibir a los "Cementeros", Santiago Morning no podrá hacer lo propio ante Deportes Recoleta.

Las lluvias que afectan a la zona central del país están causando problemas al fútbol chileno. Esto, tras la cancelación de dos compromisos programados para este lunes 20 de mayo en la capital; Uno, el de Santiago Morning vs Recoleta en La Pintana, y el otro entre Unión Española y Unión La Calera en el Estadio Santa Laura.

La cancha del Estadio Municipal de La Pintana y la “Catedral” del balompié nacional se encontraban inundadas producto del temporal que está cayendo en la capital, por lo que las autoridades pertinentes tomaron la decisión de reprogramar ambos duelos.

Otros encuentros del fútbol de honor a disputarse este lunes, son los de Huachipato vs Audax Italiano y Cobresal frente a Coquimbo Unido, encuentros que no deberían sufrir modificaciones horarias ya que, en sus respectivas regiones no existe un clima que comprometa la realización de estos.

Sobre el encuentro de los hispanos, fue el propio juez Manuel Vergara quien determinó que no se jugase el compromiso. De hecho, las imágenes de los recintos de Independencia y La Pintana, dan cuenta del mal estado de ambas canchas.

¿Cuándo se jugarán los partidos reprogramados?

Tras la cancelación de los duelos recientemente mencionados, aún se desconoce el día y la hora exactas en que podrán desarrollarse. Todo dependerá de lo que siga la autoridad y del calendario de los cuatro equipos hasta ahora afectados con la reprogramación.

Así lucen las canchas del Estadio Santa Laura y del Estadio Municipal de La Pintana