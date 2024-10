El actual goleador de Colo Colo no aguantó el comentario de un seguidor y respondió sarcásticamente.

La candente respuesta de Carlos Palacios al ser ninguneado por su actuación ante River Plate: "Hice un gol no más..."

Si bien en Colo Colo todo es alegría, tras vencer a Cobresal y depender de sí mismo para ser campeón, aún da vueltas la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

El martes de la semana pasada el Cacique perdió por 1-0 ante River Plate en Buenos Aires y concluyó una destacada campaña internacional.

Aunque los dirigidos por Jorge Almirón vendieron cara la derrota, ya que en la ida empataron 1-1 con gol de Carlos Palacios.

Y este lunes en la noche, a través de una transmisión en vivo de Instagram, la Joya defendió su actuación ante River, tras ser ninguneado por un seguidor.

La picante respuesta de Carlos Palacios a un seguidor

El atacante de 24 años leyó el comentario que decía “no jugaste nada contra River”, para luego contestar en fuertes términos.

“No ahueonao’, hice un gol no más. Hice un gol no más, pero no jugué ná’”, respondió Palacios sarcásticamente.

Cabe recordar que el ex Vasco Da Gama es el máximo goleador del Eterno Campeón en esta temporada 2024, con 10 conquistas. El año pasado también lideró las anotaciones con 13 tantos.

Carlos Palacios es el actual goleador de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique es el Clásico contra Universidad Católica, programado para este jueves 3 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental. Este duelo pendiente corresponde a la fecha 24 del Campeonato Nacional.