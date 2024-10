Claudio Borghi hizo un descargo sobre unos dichos en la semana pasada. El Bichi mostró su malestar con un futbolista y hubo confusión en la prensa, ya que los dichos fueron relacionados con Matías Zaldivia.

“Un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo: ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron”, fue parte de lo que dijo Borghi el viernes pasado.

El exfutbolista mostró su malestar en aquella ocasión. “Esas acciones de besar la camiseta, de decir ‘yo me muero acá’ y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estás”, señaló hace unos días. Aunque, según aclara, estos dichos no iban para Zaldivia.

“El viernes hice un comentario sobre un jugador y nunca nombré al jugador, tampoco me lo preguntaron. Todos lo relacionaron con Zaldivia mis dichos. Está muy lejos de ser Zaldivia. Está muy lejos. Primero porque tengo un afecto por él. Lo conozco poco, pero es un chico afectuoso”, dijo el estratega en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

También expresó que está al tanto de las razones del fin de contrato del defensor en el Cacique y criticó a la prensa: “Sé perfectamente que no siguió de Colo Colo no por una cuestión deportiva. Él salió de Colo Colo porque se acuerdan que hizo un juicio y ahí le pasaron la cuenta. Cuando veo que algunos periodistas se sientan en el computador viendo televisión, sacan cuñas para hacer un poquito de noticia”.

“Creo que la está pasando mal Matías porque relacionaron con mis dichos y está muy lejos de ser. Zaldivia no terminó su contrato y como cualquier ser humano va a buscar otro trabajo y en este caso un equipo rival. Hasta ahí todo”, agregó sobre el zaguero de Universidad de Chile.

¿Para quién fueron los dichos de Claudio Borghi?

El campeón del mundo reveló que sus programas iban dirigidas a otro exfutbolista de Colo Colo: “Mis dichos fueron para Gabriel Costa ¿Sí? Si ven los programas chilenos, deberían leer también lo que pasa alrededor de Chile y como acostumbro a leer, estas declaraciones fueron de Gabriel Costa estando en Perú”.

Claudio Borghi aclara que sus dichos no eran para Matías Zaldivia y que su crítica iba hacia Gabriel Costa. (Foto: Photosport)

“Los dichos de él fueron ‘no, ahora juego con estadio lleno’. Es como muchachos, yo sé que mi tiempo acá se va a acabar como se acaba todo. Entonces yo me voy a otro canal y digo ‘ahora sí, ahora tengo un buen conductor, un buen panel, ahora funciona’ ¿Ustedes se ofenderían?”, complementó.

Además, se disculpó con el zaguero central: “Si ofendí a Matías Zaldivia, le pido disculpas, no es mi intención, sé perfectamente los motivos por los cual se fue del club. Así que aclarado esto y pidiéndole disculpas fundamentalmente a él, porque si bien yo no lo nombré, lo relacionaron con mis dichos, me parece mal. Y me gustaría que los muchachos dejen de hacer periodismo de un programa deportivo”.