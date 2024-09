El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio a conocer la gran noticia con miras al Mundial Sub 20 que se disputará el próximo año en nuestro país.

Este jueves se dio a conocer una gran noticia para el principal coliseo deportivo del país, el Estadio Nacional. Esto con miras al Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile el próximo año.

Quien dio las buenas nuevas fue el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, quien en conversación con Radio Cooperativa adelantó una nueva remodelación que tendrá el coliseo de Ñuñoa, específicamente en la cancha.

Esto beneficiará directamente a los equipos que hacen uso del reducto, como la Selección Chilena y el club Universidad de Chile. Además, el timonel del balompié nacional indicó que esto también se replicará en otro estadio que sea sede de este Mundial.

“¿Qué legado va a dejar este Mundial Sub 20? Un Estadio Nacional con una cancha híbrida, que lo va a financiar la FIFA una gran parte. Va a llegar la máquina de cocido, que va a ser un legado para nuestro Estadio Nacional. Y es probable que también otro estadio del IND sea también cancha híbrida”, reveló Milad.

De esta forma, la cancha del Estadio Nacional pasará a ser híbrida para el 2025, tal como lo es el Estadio Monumental de River Plate en Argentina, uno de los más modernos de Sudamérica.

El Estadio Nacional se prepara para nuevos trabajos de cara al Mundial Sub 20 del 2025. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La ratificación de las sedes y la fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025

Respecto a las sedes de la Copa del Mundo Sub 20, el ex Intendente de la Región del Maule comunicó que estas aún no están cien por ciento definidas al igual que la fecha del campeonato, ya que deben ser ratificadas en el congreso de la FIFA, que se llevará a cabo en los próximos días.

“Hay preseleccionadas las sedes, se tienen que ratificar (…) La ratificación de las sedes tiene que ser oficial en el congreso de FIFA que es un muy próximo, este fin de semana o los primeros días de octubre, que ellos tienen que ratificar la fecha. Hay varias fechas, puede ser de septiembre a octubre, de octubre a noviembre o de noviembre a diciembre, que tiene que ratificar la FIFA en su congreso”, completó.

¿Cuáles son las sedes preseleccionadas para el Mundial Sub 20 en Chile?

Las sedes que fueron propuestas desde Chile para albergar el Mundial Sub 20 del 2025 con cinco: Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Talca y Rancagua. Hasta ahora el único recinto confirmado es el Estadio Nacional en la capital.