Barnechea recibió una pésima noticia, pues la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina confirmó la sentencia de la Primera Sala. Es decir, la resta de 45 puntos, situación que lo baja a la Segunda División profesional del fútbol chileno. Esto por la resta de 15 puntos ante Deportes Recoleta, Rangers de Talca y Deportes La Serena.

Al club se le suspendió la licencia de clubes por deudas y no pudo presentarse a los tres encuentros mencionados. Por aquello, se le descontaron 15 puntos por cada partido, totalizando 45 unidades de penalización. Esto en el fallo de la Primera Sala que fue ratificado por la segunda instancia tras la apelación.

“Finalmente el Tribunal coincide con la mayoría que le dio forma al fallo de primera instancia, en cuanto a la manera de cuantificar las sanciones aplicadas al Club Barnechea, al aplicar por cada partido suspendido por causa del Club Barnechea, las sanciones prescritas en el artículo 24 de las señaladas bases, en forma independiente. Lo anterior, porque que todas las infracciones se concretaron en tiempos distintos y afectó a tres clubes diferentes, a saber; Deportes Recoleta, Rangers de Talca y Deportes La Serena”, señala parte del fallo.

Además, la resolución consigna que la suspensión de los compromisos afectó al Torneo: “Y a cada uno de ellos les generó perjuicios propios de la no realización de los encuentros cancelados y además, con cada suspensión se produjo también, daños a la imagen y seriedad del torneo y evidentemente a su normal desarrollo, por lo que, lo correcto es sancionar individualmente cada infracción y no como pretendía el voto de minoría englobar en una sola sanción a infracciones distintas y reiteradas en el tiempo, pues como bien razona el fallo apelado, sostener una tesis en contrario, no permitiría distinguir y sancionar de manera diferenciada a quien no se presenta por ejemplo, a jugar un solo encuentro de aquel que deja de jugar varios partidos como es el caso de marras; lo cual evidentemente no se condice con los criterios de proporcionalidad que toda sanción debe respetar a la hora de analizar los perjuicios que con cada infracción el equipo sancionado produce con su actuar”.

Segunda Sala del Tribunal de Disciplina confirma sanción de 45 puntos a Barnechea (Foto: Photosport)

Barnechea se queda con un sólo punto

Barnechea queda con una unidad tras la resta de 45 puntos. Es decir, descenderá a la Segunda División. Al cuadro Huaicochero estaba en la tercera posición en zona de clasificación a la Liguilla de Primera División.

Ahora, tendrá que jugar ante Universidad de Concepción de visita este viernes 11 de octubre a las 19:30 y cerrará su participación ante Deportes Limache de local el sábado 19 de octubre a las 12:30.