Quién diría que Humberto Suazo terminaría con el corazón dividido entre Universidad de Chile y Colo Colo. A pesar de que su carrera quedó marcada por su éxito en los albos, el amor de su familia por la camiseta azul le tiñó la sangre.

Así lo reconoció el histórico goleador en conversación con Manuel de Tezanos en Balong Radio. Tras ser consultado por su cercanía con el cuadro universitario, Chupete no lo pudo negar.

Y es que no solo se vincula a los azules porque sus hijas, Arantza y Grettel, juegan en la rama femenina del club, sino que también porque su hijo Jesús es furibundo hincha de los laicos.

“Yo la verdad que ahora sí tengo el corazón dividido, porque el Chuy salió a la barra, se va al estadio a ver a la U, las niñas juegan ahí, pero están desde los 15 años”, comenzó señalando.

Tras ello, aplaudió el respeto de los hinchas de Universidad de Chile. Los fanáticos azules han dejado a un lado su paso por el archirrival: puede ir al Estadio Nacional sin problema alguno.

“Después tuvimos pasos por La Serena y todo, pero se identifican mucho con la institución y a mí me tratan con mucho respeto. Manuel, yo eso lo tengo que destacar“, elogió.

“Incluso una vez me llevaron al estadio a ver un partido de la U contra O’Higgins. Como que la gente me queda mirando, pero me dejó ver el partido, me pedían fotos y súper respetuosos“, recordó.

A pesar de que Humberto Suazo está identificado con Colo Colo, su familia lo acerca a Universidad de Chile.

Humberto Suazo: reconocido en Universidad de Chile y Colo Colo

Finalmente, Chupete expresó su felicidad por poder acompañar a sus hijos. A pesar de que no nació con el corazón azul, su familia cada vez lo lleva más allá del horizonte.

“Eso lo valoro mucho, porque ahí te das cuenta tú que ha hecho las cosas bien. Cuando voy al CDA me tratan súper bien. Soy un papá más y a lo mejor me dicen que vaya a cierto lugar y no”, lanzó.

“Yo soy el papá de las niñas, no soy el Chupete Suazo ya. Pero tenemos solo palabras de agradecimiento, Manuel. Muchas palabras de agradecimiento, porque uno no puede decidir por ellas“, cerró.