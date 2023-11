Alexis Sánchez dejó la grande en el día de ayer tras asegurar que las duchas de Juan Pinto Durán no funcionan en su totalidad y revelar que un camarín del Estadio Monumental sufre con insólitas filtraciones de excremento en su desagüe.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que distintas voces le respondieran al tocopillano y uno que decidió responderle al astro del Inter de Milán es Ricardo Dabrowski, histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo.

En diálogo con Bolavip Chile, el ‘Polaco’ mandó al frente al ‘Niño maravilla’ y aseguró que “Si esto venía pasando me llama la atención que no lo haya dicho antes, porque puntualmente no creo que esto sucedió el día jueves”.

Las palabras de Alexis no pasaron inadvertidas. | Foto: Photosport

“Si esto pasó antes, me llama la atención que no se haya dicho antes y me resulta muy raro principalmente porque estamos hablando del estadio de Colo Colo que son lugares importantes”, complementó.

Dabrowski tiene sus teorías sobre el momento que Sánchez escogió para ventilar lo supuestamente sucedido en el recinto de Pedreros: “Es extraño que de un día para otro ocurra. Si se hace púbicamente es porque se habló de forma privada y no se hizo nada”.

En el cierre, Dabrowski niega tajantemente la versión de Alexis: “Yo nunca vi en mi vida sentí olores nauseabundos en el estadio de Colo Colo ni mucho menos, me resulta muy extrañas las declaraciones de Alexis Sánchez”, remató.

Chile cierra el 2023

La Roja vuelve a la cancha el martes 21 de noviembre a las 20:30 PM de Chile continental cuando tenga que enfrentar a Ecuador en la altura de Quito por la sexta fecha de las Clasificatorias.

Por ahora, Chile sin Mundial

Chile, actualmente, no estaría yendo al próximo Mundial. Se ubica en la octava posición con 5 puntos, los mismos que Paraguay y Ecuador pero con peor diferencia de gol y solo supera a Bolivia y Perú.