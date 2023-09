Arturo Vidal fue lapidario con el encuentro entre la Universidad Católica y Magallanes en el estadio Santa Laura, que finalizó en triunfo por 1-0 para los Cruzados. “El partido de Católica fue un asco, pu.. que son malos. Un asco, ese partido. Hace mucho tiempo no veo un equipo tan malo como Católica”, dijo en su canal de Twitch.

El campeón con la UC, Óscar Lihn no está para nada de acuerdo con los comentarios del King. “Hace rato que Vidal está hablando hue… ahora le dio por dar el equipo de la Selección. Resulta que el entrenador es Berizzo, no él”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

Según el exfutbolista campeón con la Franja en 1984, el volante perdió el foco. “Ha salido mal de donde ha estado, yo creo que está un poquito desenfocado el hombre. Que se preocupe de recuperarse bien, cumplir su contrato y terminar jugando donde le pagan”.

Lihn no comparte que el futbolista entregue su visión de diversos temas. “Ahora que Católica no anda bien, no anda bien, no hay que ser tan pillo para cachar eso. No anda bien, es verdad, pero opina de todo Vidal. Que se dedique a jugar, nada más”.

Óscar Lihn critica a Arturo Vidal (Foto: Photosport)

¿Cuándo volverá Arturo Vidal a las canchas?

Arturo Vidal está en rehabilitación de una operación en su rodilla derecha. Por ahora, se proyecta que el futbolista esté mínimo tres meses en las canchas. “No sé si alcance a jugar este año en el Athletico Paranaense”, expresó en su canal de Twitch hace unas semanas.

El King tiene contrato con el Furacao hasta final de la temporada. Allí deberá resolver su futuro de cara a la próxima temporada 2024.