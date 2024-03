Claudio Borghi se refiere a Jorge Sampaoli, aquello tras ser consultado “por qué se le fue de las manos el proceso” al casildense en la Selección Argentina. El Bichi considera que en lo deportivo es muy bueno lo que hizo el DT en el fútbol chileno, pero no tiene una opinión buena en el aspecto humano.

“Tengo dos opiniones de Sampaoli, una profesional y una humana. La humana es desastrosa, para mí es una persona con muy pocos valores. Él cree que se puede hacer todo para lograr lo que él quiere y a mí eso no me parece, incluso hasta arriesgar la salud física de un jugador por un partido”, expresa el DT en conversación con el programa D Selección de D Sports Radio 103.1.

También aseguró que había entregado un comentario previo a la llegada de Sampaoli a Argentina: “Ya le di bastantes golpes y afortunadamente para mí lo dije antes dé, y ese antes dé su llegada, me da autoridad, porque yo dije va a ser un desastre, va a ser algo que no tiene sentido, esa es la parte profesional”, añadió sobre el estratega que tuvo un paso por la Albiceleste dirigiendo en el Mundial de Rusia 2018.

Borghi destaca los logros de Jorge Sampaoli en el fútbol chileno: “La parte profesional de Chile lo hizo muy bien, lo hizo muy en la Universidad de Chile logrando tres campeonatos y una Sudamericana, cosa que para el club era muy bueno y hace mucho no se lograba. Después fue campeón de América, cosa que también es un gran mérito”.

El DT tetracampeón con Colo Colo asegura valorar más lo humano que los logros deportivos: “Lo deportivo es muy bueno y yo admiro a veces a excompañeros o grandes jugadores que no fueron campeones, pero que son para mí personas extraordinarias. Yo valoro mucho la persona, más que lo campeonatos. Los campeonatos que yo gané están guardados en un cajón y nadie los ve, algunos los recuerdan”.

“Lo que yo siempre pregono es que las personas tengamos la posibilidad de ser importantes para otros para que también nos quieran. A mí me gusta que me quieran, me gusta que me hagan cariño, pero para eso tengo que tener un buen comportamiento y Sampaoli nunca lo va a tener”, añadio.

Claudio Borghi criticó a Jorge Sampaoli. (Foto: Photosport)

Borghi piensa que Jorge Sampaoli no será recordado de buena forma en Argentina: “Puede tener todos los méritos del mundo, todas las medallas, pero no creo que el pueblo argentino pase por al lado de él y lo respete o se acuerde de buena forma”.