Claudio Borghi se refiere a su experiencia cuando le tocó ir a Calama a enfrentar a Cobreloa, aquello a raíz del ascenso que lograron los dirigidos por Emiliano Astorga. El Bichi se tomó con humor la situación, pero -más en serio- no dudó en elogiar al cuadro Naranja, calificándolo como el cuarto grande del fútbol chileno.

“Bajabas del bus y ya estaba el Ligua (Héctor) Puebla pegándote algunas pataditas. Mucha gente no sé si les gusta o no les gusta, pero son el cuarto grande. Con muchos Campeonatos, con dos finales de Copa Libertadores.”, expresó el campeón del mundo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Bichi además propone más ascensos de la Primera B a la Primera División. “Creo que, no sé si voy armar polémica o no, pero no sé si este Campeonato de Segunda División es más interesante que el de Primera y creo que el premio para lo que han hecho los equipos del Ascenso es poco”.

Borghi entrega sus argumentos para dar más ascensos desde el Ascenso a la máxima categoría del balompié nacional. “Para mí, subir uno en forma directa es poco. Este año han demostrado buenas canchas, buenos planteles, han invertido.”.

El ex DT de la Selección Chilena siente que deben ser dos ascensos vía directa y eventualmente un tercero. “Una de las condiciones que tienen que darle a ellos que han hecho una gran inversión es que suban en forma directa dos equipos y que quizás un tercero vaya a promoción”.

Más adelante en el programa, el formado en Argentinos Juniors reveló que tuvo la oportunidad de llegar al gigante del norte. “Estuve a punto de ser jugador de Cobreloa”.

Cobreloa se coronó campeón de la Primera B (Foto: Photosport)

¿Cuántos equipos ascienden hoy desde la Primera B a la Primera División?

Esta temporada dos clubes suben desde el Ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno. Cobreloa logró el primer boleto al ganar la Primera B en sus 30 fechas.

Por su parte, el segundo ascendido se definirá en la Liguilla que jugarán los equipos del segundo al octavo puesto.

¿Cómo se juega la Liguilla de Ascenso 2023?

La Liguilla de Ascenso tendrá a Deportes Iquique como principal favorito a subir. Los Dragones Celestes arrancan en semifinales, donde enfrentarán al equipo clasificado a aquella instancia que tenga la peor posición en la Tabla de Posiciones de la Primera B (30 fechas).

Santiago Wanderers (3) vs. San Felipe (8), Deportes Temuco (4) vs. Deportes La Serena (7) y Deportes Antofagasta (5) vs. San Luis (6) serán los enfrentamientos de la primera ronda de la Liguilla. El equipo mejor ubicado en la tabla, tendrá la opción de definir en casa en el encuentro de vuelta.