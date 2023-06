Claudio Borghi dirigió por una última vez en la temporada 2016, cuando estuvo en Liga de Quito. El Bichi actualmente se desempeña como comentarista en TNT Sports, participando en la transmisión de partidos y en el programa Todos Somos Técnicos.

El ex entrenador de la Selección Chilena se refirió a la posibilidad de volver a dirigir. “No lo sé, depende mucho de los proyectos que haya. En el canal hay situaciones que ya se repiten y no digo que te van aburriendo, pero sí estancando. A veces uno tiene ganas de hacer otras cosas. No me he puesto a analizar”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

Borghi asegura que ha recibido llamados, pero sin una propuesta clara. “Ofertas siempre hay, pero son muy vagas y pasajeras. Alguien te llama y te dice si quieres trabajar, pero sin saber el proyecto que tienen”.

El Bichi no descarta volver a ponerse el buzo de entrenador. “Estoy en la juventud de mi vejez. Voy a cumplir 59 años, todavía puedo dirigir, entonces hay que evaluar”.

Claudio Borghi piensa en volver a dirigir (Foto: Photosport)

En ese sentido, debe meditar la situación. “Si bien veo más fútbol que nunca y estoy empapado, estoy sentadito en un lugar, no es lo mismo que estar en una cancha. Esa es la evaluación que hay que hacer”.

Además de entrenar a la Selección Chilena y ser tetracampeón con Colo Colo, Borghi logró un título con Argentinos Juniors. También dirigió a Independiente, Boca Juniors y Liga de Quito.