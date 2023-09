Claudio Bravo impacta con notable gesto a ex jugador de Colo Colo que sufrió amputación de una de sus piernas: "Me hizo llorar"

La semana pasada se dio a conocer el calvario que vive Nelson Sandoval, ex futbolista chileno con pasos por Colo Colo quien sufrió la terrible amputación de una de sus piernas, además de otros problemas de índole familiar.

La cruzada que inició el ex O’Higgins y Cobreloa, Rodrigo Pérez, tuvo a un aliado impensado que llegó para ponerse la mano en el corazón y hacer gala de toda su generosidad: nada más ni nada menos que el ex capitán de la Selección Chilena.

En diálogo con Bolavip Chile, Sandoval relata: “Llegamos a estar en un millón setecientos y aparece Rodrigo Pérez y me dice ‘Nelson, ¿cómo estamos?’ Acá estamos, trancados desde el jueves en 1.7 le dije yo, a lo mejor ya llegamos al tope y me alcanzaba para la más estándar, la más básica”.

Bravo hizo gala de su generosidad con Nelson Sandoval. | Foto: Photosport

Y apareció Bravo: “Rodrigo me dice ‘compadre, tranquilo. Me llama Claudio Bravo y me dice que te va a depositar un millón de pesos’. Me puse a llorar, abracé a mi señora, a mi hijo. Estábamos todos mal, todos tienen sus problemas”

“Ver gente que no me conoce y que me ayude me emociona, lo de Claudio me mató, que te depositen un palo… a lo mejor no me conoce y yo lo conozco más a él, pero llegar y regalar un millón de una es harto. Llegamos a para la que necesitaba que era 2.4, la que más confianza le tenía”, complementó.

Así las cosas, el otrora ex jugador de Colo Colo va poder tener una mejor calidad de vida y Claudio Bravo mostró -una vez más- porque es un grande con gestos que humanizan y tocan la fibra del hincha nacional.

¿Por qué no está Claudio Bravo en La Roja?

Eduardo Berizzo decidió no convocar a Claudio Bravo a la Selección Chilena por haberse marginado voluntariamente en la última fecha triple de amistosos.