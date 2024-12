Universidad Católica ha presentado a dos refuerzos para la temporada 2025 y quiere seguir en esa senda. Los hinchas cruzados pensaban que les llegaría un regalo de navidad ayer a las 00:00 horas, pero lo concreto es que no pasó absolutamente nada.

De igual manera, la llegada de Gary Medel sería inminente y el jugador tendría que resolver su situación con Boca Juniors para volver al club que lo formó y lo vio nacer tras una larga carrera en el fútbol internacional.

Gary Medel estaría casi listo en la UC. | Foto: Photosport

“Gary es liderazgo, identificación y empuje. Eso no se pierde, aunque llegue con 37 años. Viniendo de Europa, Brasil o Boca, no va a tener problemas para adaptarse al fútbol chileno, pese a que viene de seis meses en los que no ha jugado mucho. A la Católica le hacen falta referentes, no hay uno natural”, dijo Osvaldo ‘Arica’ Hurtado en conversación con El Mercurio.

Hurtado, incluso, postula a Medel como capitán del equipo: “Obviamente no tengo nada en contra de Fernando Zampedri, pero yo hablo desde el romanticismo: a través de los años, el capitán de la UC siempre ha sido alguien formado en casa y Gary es un jugador absolutamente identificado de la cantera”.

“Es lo que caracteriza al club y lo que necesitan los chicos jóvenes que vienen de atrás”, complementó en el cierre sobre el estatus de Gary Medel y lo bien que le podría hacer a la UC en momentos como este.

La pretemporada de la UC

Universidad Católica disputará el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ donde tendrá que enfrentar a Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán en tierras charrúas durante el primer mes del año.