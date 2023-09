La Selección Chilena dirigida por Eduardo Berizzo tendrá un compromiso de dura exigencia esta noche cuando reciban a Colombia por la segunda jornada de las clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Uno de los grandes ausentes en la nómina y que ya viene siendo una constante es Eduardo Vargas, artífice directo de las dos Copa América que tiene Chile en su registro, pero que no pasa por un buen momento a nivel de clubes ni las últimas veces que estuvo en la selección.

Jorge ‘Mortero’ Aravena expresó su cariño por Turboman, pero le da un portazo a un regreso: “Quiero mucho a Eduardo, lo hice debutar en el fútbol profesional. Pero el fútbol es presente y él lleva dos a tres años flojos en sus clubes y evidentemente pierde vigencia para la selección”, dijo a El Mercurio.

Aravena le dio un portazo a Vargas. | Foto: Photosport

“Lo que haya hecho, fantástico, pero nadie puede pretender que lo llamen por lo que hizo, si no, yo también podría estar… hoy es suplente en su equipo y así es casi imposible que lo llamen. Eso es todo”, complementó.

Aravena cierra mencionando qué jugadores hay que preparar para el futuro: “Y si no está Alexis, me gusta Brereton con Alexander Aravena porque es atrevido, encara siempre, se asocia bien, tiene remate y entiende perfectamente el juego. Después me gusta Lucas Assadi. Ambos son jugadores que hay que preparar para el futuro”, remató.

¿Qué viene para Chile tras Colombia?

En octubre, la Selección Chilena deberá enfrentar a Perú en el Estadio Monumental y visitar a Venezuela en tierras llaneras, dos compromisos vitales para las aspiraciones para meterse nuevamente en una cita mundialista.