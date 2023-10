La guerra entre Claudio Bravo y Rafael Olarra está absolutamente desatada; el ex defensor de Universidad de Chile y La Roja criticó al portero por restarse de la fecha triple de junio con La Roja y el portero se lo hizo saber con una irónica publicación en Redes Sociales.

Pasado un poco de agua bajo el puente y lejos de apagar el incendio, Claudio Bravo en diálogo con TVN le echó más bencina al asunto y explicó el por qué de su feroz ninguneo al también ex seleccionado nacional.

“Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol, creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento”, dijo.

Bravo volvió a repasar a Rafael Olarra. | Foto: Photosport

Bravo apunta directamente a Olarra y es enfático en señalar que “Las críticas son parte de, pero cuando la memoria es frágil y la gente te ataca en circunstancias cuando has hecho lo contrario, te genera algo”.

“Muchas veces me quedo callado y absorbo cosas que me sirven, me encanta cuando me critican, porque es como la gasolina que te meten internamente (…) nunca me quedé con la palmadita en el hombro, siempre me quedé con las cosas negativas de mi trabajo y eso te permite crecer”, complementó en el cierre.

¿Está nominado Claudio Bravo?

Si bien fue reservado, el portero del Real Betis no fue llamado por Eduardo Berizzo para enfrentar a Perú y Venezuela en los próximos días.