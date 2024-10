Colo Colo y Universidad de Chile animan una vibrante definición por el Campeonato de Primera División 2024 en el fútbol chileno. Una situación que no se veía hace mucho tiempo en torneos largos y en formato corto desde la temporada 2017.

Por ahora, la primera opción es para el equipo de Jorge Almirón con 63 puntos, mientras que el club de Gustavo Álvarez cosecha 61 unidades, aquello a falta de dos jornadas para la finalización. El histórico exarquero bicampeón con la Selección Chilena, Claudio Bravo, entregó su impresión sobre esta vibrante lucha.

“Emocionante. Ahora estaba hablando con Mauricio (Isla) que está ahí. Él les puede hablar de lo que es la recta final del torneo, de cómo están las cosas en Colo Colo y les puede aclarar el panorama”, mencionó en una actividad en Viluco.

Bravo valoró que los dos clubes más grandes estén protagonizando el Campeonato y considera que aquello es bueno: “Bonito que lleguen los dos equipos más importantes del país, que lleguen al final disputándose el torneo, creo que eso también hace bien”.

Claudio Bravo cree que “hace bien” una definición de Torneo entre Colo Colo y Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

Claudio Bravo apoya a la Selección Chilena como hincha y evita opinar del presente

El ex Barcelona y Manchester City no quiso opinar de la Roja: “No quiero ahondar más allá, creo que no es el momento tampoco. Como hincha, el apoyo es total y máximo, sea como sea el momento”.

También se muestra tranquilo respecto a los homenajes por su retiro: “Las cosas hay que tomárselas con calma, ya habrá momento para hacer algo más masivo, la prioridad número para mí es ayudar, hacer esto, quiero contribuir haciendo estas cosas a lo largo del país”.