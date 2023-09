Juan José Ribera dejó de ser el técnico de Curicó Unido tras la negra campaña del cuadro curicano, el cual es último en el Campeonato Nacional 2023 y el principal candidato a bajar a la Primera B para la próxima temporada.

La salida del Coto Ribera de la banca curicana no estuvo ajena a las polémicas y fue el mismísimo Clavito Godoy quien reaccionó a su salida y recordó un viejo episodio con el que jugador que, en un momento, dirigió.

“Por ejemplo, el ex entrenador de Curicó Unido, el Coto Ribera. Se veía que estaba naufragando y uno sabe que es el cuñado de Morales, el representante de jugadores, por eso nunca le falta club”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Clavito Godoy repasó al Coto Ribera. | Foto: Photosport

Clavito recuerda sobre Ribera que “Yo a él lo tuve como jugador en el Chago (Santiago Morning) y perdonando la expresión, estos dos maricones cuando jugamos con la Universidad de Concepción fueron para atrás y me lo dijo Faúndez ‘no los pongas´”.

“Yo no puedo aceptar esas cosas, porque yo como jugador me saqué la cresta, no considero que un jugador vaya para atrás. Fue un pasadizo ese día por La Pintana y a la semana estaban contratados por la Universidad de Concepción. Ha llegado a tanto la sinvergüenzura en el fútbol, la falta de respeto”, remató.

Así va Curicó Unido en la tabla

El cuadro de la Región del Maule marcha en la última ubicación del Campeonato Nacional 2023 con 21 puntos, a cinco unidades de la salvación por el momento.