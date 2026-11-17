En las últimas horas se confirmó el árbitro para el duelo entre Colo Colo y la UC.

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentarán este fin de semana en una nueva edición de los clásicos del fútbol chileno, en un compromiso importante para ambos equipos en la recta final de la Liga de Primera.

En la previa de este atractivo encuentro, en esta jornada ya se conoció al árbitro encargado de impartir justicia en este partido entre ‘Albos’ y ‘Cruzados’, el que se disputará en el Estadio Monumental.

El árbitro José Cabero será el que tendrá la responsabilidad de dirigir este importante compromiso, el que es decisivo en esta recta final del torneo, puntualmente para el elenco de la ‘Franja’.

Se espera que en los próximos días, también se pueda conocer quienes serán los asistentes, cuarto árbitro y los encargados del VAR para este partido.

Cabero será el árbitro del clásico | Foto: Photosport

El mismo José Cabero, fue quien dirigió el clásico entre ambos equipos en la primera rueda, en la que Colo Colo venció por 2-1 a la Universidad Católica en el Claro Arena.

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¿Cuándo se juega el Clásico entre Colo Colo y la UC?

El encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica está programado para este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.